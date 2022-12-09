https://ria.ru/20221209/kempinski-1837426106.html
В Стамбуле загорелся фешенебельный отель
В Стамбуле загорелся фешенебельный отель - РИА Новости, 09.12.2022
В Стамбуле загорелся фешенебельный отель
Пожар охватил в пятницу фешенебельный отель в центре Стамбула, передает агентство DHA. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:45
2022-12-09T11:45
2022-12-09T12:02
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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Пожар охватил в пятницу фешенебельный отель в центре Стамбула, передает агентство DHA.Огонь разгорелся во дворце Чираган "в отельной части" в районе Бешикташ на берегу Босфора.Агентство не указывает название гостиницы, но на территории дворца расположен отель Kempinski.На место стянуты пожарные расчеты, проводится эвакуация. Здание окутано клубами дыма.
https://ria.ru/20221209/zelenskiy-1837369009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, новости - туризм
В мире, Стамбул, Турция, Туризм, Новости - Туризм
11:45 09.12.2022 (обновлено: 12:02 09.12.2022)
В Стамбуле загорелся фешенебельный отель
DHA: в центре Стамбула загорелся отель Kempinski