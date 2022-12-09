https://ria.ru/20221209/kempinski-1837426106.html

В Стамбуле загорелся фешенебельный отель

В Стамбуле загорелся фешенебельный отель - РИА Новости, 09.12.2022

В Стамбуле загорелся фешенебельный отель

Пожар охватил в пятницу фешенебельный отель в центре Стамбула, передает агентство DHA. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:45

2022-12-09T11:45

2022-12-09T12:02

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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Пожар охватил в пятницу фешенебельный отель в центре Стамбула, передает агентство DHA.Огонь разгорелся во дворце Чираган "в отельной части" в районе Бешикташ на берегу Босфора.Агентство не указывает название гостиницы, но на территории дворца расположен отель Kempinski.На место стянуты пожарные расчеты, проводится эвакуация. Здание окутано клубами дыма.

https://ria.ru/20221209/zelenskiy-1837369009.html

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Влада Копылова

в мире, стамбул, турция, новости - туризм