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В Стамбуле загорелся фешенебельный отель - РИА Новости, 09.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221209/kempinski-1837426106.html
В Стамбуле загорелся фешенебельный отель
В Стамбуле загорелся фешенебельный отель - РИА Новости, 09.12.2022
В Стамбуле загорелся фешенебельный отель
Пожар охватил в пятницу фешенебельный отель в центре Стамбула, передает агентство DHA. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:45
2022-12-09T12:02
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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Пожар охватил в пятницу фешенебельный отель в центре Стамбула, передает агентство DHA.Огонь разгорелся во дворце Чираган "в отельной части" в районе Бешикташ на берегу Босфора.Агентство не указывает название гостиницы, но на территории дворца расположен отель Kempinski.На место стянуты пожарные расчеты, проводится эвакуация. Здание окутано клубами дыма.
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в мире, стамбул, турция, новости - туризм
В мире, Стамбул, Турция, Туризм, Новости - Туризм
11:45 09.12.2022 (обновлено: 12:02 09.12.2022)
 
В Стамбуле загорелся фешенебельный отель

DHA: в центре Стамбула загорелся отель Kempinski

© Flickr / Todd MecklemПожарная машина в Стамбуле, Турция
Пожарная машина в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Flickr / Todd Mecklem
Пожарная машина в Стамбуле, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 9 дек - РИА Новости. Пожар охватил в пятницу фешенебельный отель в центре Стамбула, передает агентство DHA.
Огонь разгорелся во дворце Чираган "в отельной части" в районе Бешикташ на берегу Босфора.
Агентство не указывает название гостиницы, но на территории дворца расположен отель Kempinski.
На место стянуты пожарные расчеты, проводится эвакуация. Здание окутано клубами дыма.
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