https://ria.ru/20221208/vizy-1837027032.html

В "Турпомощи" прокомментировали коллапс с визами в Индию

В "Турпомощи" прокомментировали коллапс с визами в Индию - РИА Новости, 08.12.2022

В "Турпомощи" прокомментировали коллапс с визами в Индию

Ассоциация "Турпомощь" попросила консульский департамент МИД РФ обратить внимание на проблему с электронными визами в Индию после того, как десятки... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T03:14

2022-12-08T03:14

2022-12-08T03:21

туризм

туризм

ассоциация "турпомощь"

azur air

индия

гоа

визы

туристы

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ассоциация "Турпомощь" попросила консульский департамент МИД РФ обратить внимание на проблему с электронными визами в Индию после того, как десятки соотечественников начали сталкиваться с задержкой их получения.Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о том, что 79 путешественников во вторник, 6 декабря, не смогли вовремя улететь из Казани чартерным рейсом AZUR air в Гоа. В "Турпомощи" добавили, что не оказалось виз и у 44 москвичей, выезжавших в среду. Причиной сложившегося коллапса миграционная служба в Дели называет глобальный сбой в системе."Ассоциация "Турпомощь" обратилась в консульский департамент МИД РФ с просьбой повлиять на ситуацию", – сообщили в ассоциации.Отмечается, что неисправность пытаются устранить. Но ситуация остается острой. Компании информируют, что на ближайшие вылеты из регионов также нет виз в количестве 80. При этом известно, что массовые задержки начались еще 3 декабря, и часть разрешений на въезд еще не получена."Данная ситуация вызвала беспокойство в туроператорском сообществе, поскольку Гоа является одной из популярных дестинаций зимнего отдыха россиян, и проблема с электронными визами может существенно повлиять на спрос на индийском направлении", – сказали в "Турпомощи".

https://ria.ru/20221207/vizy-1836888966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, ассоциация "турпомощь", azur air, индия, гоа, визы, туристы, новости - туризм, отдых на море