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Россияне не смогли улететь в Гоа из-за сбоя в системе электронных виз
Россияне не смогли улететь в Гоа из-за сбоя в системе электронных виз - РИА Новости, 07.12.2022
Россияне не смогли улететь в Гоа из-за сбоя в системе электронных виз
Почти 80 россиян во вторник не смогли улететь в Гоа из-за глобального сбоя в системе выдачи электронных виз Индии, сбой может поставить под удар отдых россиян,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:14
2022-12-07T11:14
2022-12-07T11:18
туризм
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гоа
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ассоциация туроператоров россии (атор)
azur air
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Почти 80 россиян во вторник не смогли улететь в Гоа из-за глобального сбоя в системе выдачи электронных виз Индии, сбой может поставить под удар отдых россиян, собирающихся туда, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Вечером во вторник, 6 декабря, 79 россиян не смогли улететь из Казани чартерным рейсом Azur air в Гоа (Индия). Причина – глобальный сбой в системе электронных виз Индии, который сейчас пытаются устранить. Туроператоры надеются на разрешение ситуации. Сбой в системе выдачи электронных виз Индии может поставить под удар отдых россиян в Гоа", - сообщили в ассоциации.Там уточнили, что проблема с выдачей электронных виз на этом направлении была всегда. "Серверы и технологии сайта визового центра Индии оставляют желать лучшего. Во время пандемии об этом вопросе подзабыли, но в этом году, с началом масштабных полетных программ, он встал очень остро", - добавили в АТОР.Эксперты подчеркнули, что сейчас нет никакой системы в выдаче электронных виз Индии россиянам. "Хотя регламент обработки заявления – 5 дней, могут выдать визу на следующий день тому, кто летит через месяц, и не выдать спустя 10 дней тому, кто вот-вот вылетает. Случались и казусы, когда визу давали родителям, но не выдавали детям", - добавили в ассоциации.В АТОР уточнили, что на сегодняшний день в индийский курортный штат Гоа рейсы Azur Air по заказу Anex Tour летают из 5 регионов России: Москва, Екатеринбург, Казань, Омск и Пермь. Ближайший вылет из регионов – завтра, 8 декабря, из Екатеринбурга.
https://ria.ru/20221206/polety-1836788760.html
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индия, гоа, казань, ассоциация туроператоров россии (атор), azur air, происшествия, россия, новости - туризм
Туризм, Индия, Гоа, Казань, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Azur Air, Происшествия, Россия, Новости - Туризм
11:14 07.12.2022 (обновлено: 11:18 07.12.2022)
Россияне не смогли улететь в Гоа из-за сбоя в системе электронных виз
АТОР: 79 россиян не смогли вылететь в Гоа из-за сбоя в выдаче электронных виз Индии