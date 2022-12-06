https://ria.ru/20221206/myanma-1836583122.html
Эксперты назвали стоимость отдыха в Мьянме
Эксперты назвали стоимость отдыха в Мьянме - РИА Новости, 06.12.2022
Эксперты назвали стоимость отдыха в Мьянме
Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отпуск в Мьянме, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:55
2022-12-06T10:55
2022-12-06T10:55
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мьянма
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отпуск в Мьянме, сообщает АТОР."Туристы, как правило, выбирают комбинированные программы, сочетающие в себе экскурсионный и пляжный отдых", — рассказывают в ассоциации. Там уточняют, что ситуация сейчас в стране спокойная, путешественникам "совершенно ничего не угрожает".Стоимость путевок стартует от 119 тысяч рублей с человека без перелета. Добраться можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой в Дели, Стамбуле, Катаре, Бангкоке, Абу-Даби. Цены начинаются от 54 тысяч рублей в одну сторону. До конца 2022 года между Россией и Мьянмой появятся прямые рейсы. Об этом сообщал посол страны Лвин У.Для въезда понадобится страховка, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов. По прибытии необходимо сдать экспресс-тест на COVID-19. Виза для поездок сроком до 30 дней россиянам не нужна.
https://ria.ru/20221205/mir-1836396863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, мьянма, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых, туристы, цены
Туризм, Новости - Туризм, Мьянма, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Отдых, туристы, Цены
Эксперты назвали стоимость отдыха в Мьянме
Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Мьянме до открытия прямых рейсов