https://ria.ru/20221206/myanma-1836583122.html

Эксперты назвали стоимость отдыха в Мьянме

Эксперты назвали стоимость отдыха в Мьянме - РИА Новости, 06.12.2022

Эксперты назвали стоимость отдыха в Мьянме

Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отпуск в Мьянме, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:55

2022-12-06T10:55

2022-12-06T10:55

туризм

новости - туризм

мьянма

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

отдых

туристы

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155070/64/1550706407_0:163:3061:1884_1920x0_80_0_0_08b05018f11a1541d973f96d4f256485.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отпуск в Мьянме, сообщает АТОР."Туристы, как правило, выбирают комбинированные программы, сочетающие в себе экскурсионный и пляжный отдых", — рассказывают в ассоциации. Там уточняют, что ситуация сейчас в стране спокойная, путешественникам "совершенно ничего не угрожает".Стоимость путевок стартует от 119 тысяч рублей с человека без перелета. Добраться можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой в Дели, Стамбуле, Катаре, Бангкоке, Абу-Даби. Цены начинаются от 54 тысяч рублей в одну сторону. До конца 2022 года между Россией и Мьянмой появятся прямые рейсы. Об этом сообщал посол страны Лвин У.Для въезда понадобится страховка, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов. По прибытии необходимо сдать экспресс-тест на COVID-19. Виза для поездок сроком до 30 дней россиянам не нужна.

https://ria.ru/20221205/mir-1836396863.html

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, мьянма, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых, туристы, цены