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Эксперты назвали стоимость отдыха в Мьянме - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221206/myanma-1836583122.html
Эксперты назвали стоимость отдыха в Мьянме
Эксперты назвали стоимость отдыха в Мьянме - РИА Новости, 06.12.2022
Эксперты назвали стоимость отдыха в Мьянме
Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отпуск в Мьянме, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:55
2022-12-06T10:55
туризм
новости - туризм
мьянма
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
отдых
туристы
цены
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отпуск в Мьянме, сообщает АТОР."Туристы, как правило, выбирают комбинированные программы, сочетающие в себе экскурсионный и пляжный отдых", — рассказывают в ассоциации. Там уточняют, что ситуация сейчас в стране спокойная, путешественникам "совершенно ничего не угрожает".Стоимость путевок стартует от 119 тысяч рублей с человека без перелета. Добраться можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой в Дели, Стамбуле, Катаре, Бангкоке, Абу-Даби. Цены начинаются от 54 тысяч рублей в одну сторону. До конца 2022 года между Россией и Мьянмой появятся прямые рейсы. Об этом сообщал посол страны Лвин У.Для въезда понадобится страховка, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов. По прибытии необходимо сдать экспресс-тест на COVID-19. Виза для поездок сроком до 30 дней россиянам не нужна.
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новости - туризм, мьянма, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых, туристы, цены
Туризм, Новости - Туризм, Мьянма, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Отдых, туристы, Цены
10:55 06.12.2022
 
Эксперты назвали стоимость отдыха в Мьянме

Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Мьянме до открытия прямых рейсов

© Depositphotos.com / lkunlВоздушные шары над Баганом, Мьянма
Воздушные шары над Баганом, Мьянма - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Depositphotos.com / lkunl
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется отпуск в Мьянме, сообщает АТОР.
"Туристы, как правило, выбирают комбинированные программы, сочетающие в себе экскурсионный и пляжный отдых", — рассказывают в ассоциации.
Там уточняют, что ситуация сейчас в стране спокойная, путешественникам "совершенно ничего не угрожает".
Стоимость путевок стартует от 119 тысяч рублей с человека без перелета. Добраться можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой в Дели, Стамбуле, Катаре, Бангкоке, Абу-Даби. Цены начинаются от 54 тысяч рублей в одну сторону.
До конца 2022 года между Россией и Мьянмой появятся прямые рейсы. Об этом сообщал посол страны Лвин У.
Для въезда понадобится страховка, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов. По прибытии необходимо сдать экспресс-тест на COVID-19. Виза для поездок сроком до 30 дней россиянам не нужна.
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