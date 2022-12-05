https://ria.ru/20221205/koreya-1836023355.html

В России появились K-pop туры в Южную Корею на концерты популярных групп

В России появились K-pop туры в Южную Корею на концерты популярных групп - РИА Новости, 05.12.2022

В России появились K-pop туры в Южную Корею на концерты популярных групп

Во всем мире насчитывается примерно 156 миллионов поклонников K-pop культуры (это музыкальный жанр родом из Южной Кореи), а в России – одно из самых больших... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T06:46

2022-12-05T06:46

2022-12-05T06:46

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Во всем мире насчитывается примерно 156 миллионов поклонников K-pop культуры (это музыкальный жанр родом из Южной Кореи), а в России – одно из самых больших комьюнити в Европе, сказал заместитель директора Московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК) Ли Кёнмин на празднике Hallyu Day в Москве.Он был посвящен современной культуре этой страны. Халлю, или корейская волна – термин, служащий для обозначения всеобщего увлечения этой национальной массовой культурой: сериалами, музыкой, модой, компьютерными играми, современной литературой и мультипликацией.По словам Ли Кёнмина, в России самое большое количество фан-клубов Халлю в Европе, а интерес к современной корейской культуре постоянно растет.Как рассказали в НОТК, наши туроператоры уже начали предлагать своим клиентам K-pop пакеты. Такая программа обычно включает в себя экскурсии по местам съемок популярных корейских телесериалов и шоу, прогулки по улице Hallyu K-Star Road, а также посещение музеев и выставочных центров крупных развлекательных компаний, связанных со знаменитыми музыкантами. Такими, как BTS, TXT, NewJeans, Le Sserafim, Black Pink, Winner, IKON, EXO, Girls Generation, SHINEE.В тур включают и посещение популярных у корейских звезд ресторанов и кафе, а также шопинг с покупкой тематических товаров и сувениров.Зачастую в программе есть и поход на концерт с участием корейских знаменитостей. По словам российских туроператоров, этот продукт нельзя назвать массовым: в основном поклонники K-pop едут в Корею самостоятельно. Но есть ситуации, когда организация путешествия оказывается необходимой."Была история, что на один из концертов этой осенью девочка, которая увлекается такой культурой, выиграла билеты. Они с мамой должны были поехать. Для посещения Кореи нужно электронное разрешение на въезд K-ETA, оно дается сроком на два года, делается дистанционно и в электронном виде, – рассказал РИА Новости руководитель отдела по работе с агентствами China Travel Александр Рудометкин.Получить несложно, необходимо лишь заполнить форму на сайте, а ответ приходит довольно быстро – в течение нескольких часов или дней."Анкеты подавали на маму и на дочку, - продолжает Александр Рудометкин. – Девочка получила разрешение, мама – нет. Мы делали все заново, никак не получалось, искали выходы".По его словам, уже начали рассматривать варианты, что девочка полетит одна, а сотрудники принимающей компании будут ее сопровождать на концерт."Ребенку было 14-15 лет, такой вариант ни подростка, ни маму не устраивал, – объясняет сотрудник туркомпании. – Волновали вопросы, как девочка будет одна ориентироваться в городе, на концерте – это большое мероприятие, где много людей, нужен взрослый, который может оградить ее, сказать, куда пройти". История закончилась хорошо, K-ETA получили обе и поехали вместе.По словам ведущего менеджера туроператора "Ванд" Любови Ивашовой, K-pop культурой интересуется в основном молодые люди, а они зачастую очень самостоятельны, и обычно у них не так много средств. "Они стараются сами бронировать отель, смотреть страну, – говорит она. – К нам обращаются обычно, когда летят, например, мама с дочкой-подростком или папа отправляет дочку с подружкой на концерт".Но в компаниях делают ставку и на молодежную совершеннолетнюю аудиторию. Например, ближайшее крупное мероприятие в Корее – SBS Gayo Daejeon в Сеуле. Это ежегодное музыкальное шоу с выступлением известных K-pop звезд, которое транслируется по телевидению и известно за пределами Кореи.Российские туроператоры предлагают недельные пакеты как с перелетом, так и без. Стоимость от – 70 тысяч рублей на человека при двухместном размещении без авиаперелета (прямых рейсов в Корею нет, но можно добраться, например, через Узбекистан, ОАЭ и другие страны). Это трансферы, отель, обзорная экскурсия по Сеулу, билеты на концерты (их бесплатно дает НОТК тем, кто едет в Корею с K-pop туром)."У нас есть и программа "Сеул-экспромт". Можно на любое количество ночей купить – на три, на пять, прилететь в любой день. В стоимость – входит проживание, трансфер, две пешеходные экскурсии. Стоимость – от 55 тысяч рублей, – рассказывает Любовь Ивашова. - К этому недорогому туру можно добавить билет, тем более он бесплатный от НОТК".Также, по словам Александра Рудометкина, есть программы по местам славы BTS– это наиболее известный музыкальный коллектив, планируются и другие маршруты, связанные с K-pop культурой, путешествия на фестивали, концерты.

https://ria.ru/20220715/kpop-1802468147.html

https://ria.ru/20221126/koreya-1834354576.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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