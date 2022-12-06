https://ria.ru/20221206/flydubai-1836763666.html
Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург
Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург - РИА Новости, 06.12.2022
Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург
Эмиратский лоукостер Flydubai с 20 января 2023 года запускает ежедневные рейсы из Дубая в Санкт-Петербург, говорится в сообщении авиакомпании. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:17
2022-12-06T19:17
2022-12-06T19:17
туризм
туризм
новости - туризм
дубай
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
flydubai
boeing 737
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154011/22/1540112201_0:82:3351:1967_1920x0_80_0_0_109fa8bfe4793466aea327f2c263e9a2.jpg
ДОХА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Эмиратский лоукостер Flydubai с 20 января 2023 года запускает ежедневные рейсы из Дубая в Санкт-Петербург, говорится в сообщении авиакомпании."Полеты планируется выполнять на Boeing 737 MAX. Время по этому маршруту составит шесть часов 50 минут", – отмечает перевозчик.Это уже вторая авиакомпания, которая будет выполнять ежедневные полеты в Дубай (ОАЭ) из Санкт-Петербурга, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). Всего с конца января следующего года из Пулково будет выполняться 14 рейсов в неделю в эмират.Flydubai запустила первые рейсы в Россию в 2010 году и в настоящее время совершает полеты в восемь российских городов.
https://ria.ru/20221114/dubay-1829887725.html
дубай
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154011/22/1540112201_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_1245da8af3dc4a3cff8aeaf3951c8fd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, дубай, санкт-петербург, пулково (аэропорт), flydubai, boeing 737, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дубай, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Flydubai, Boeing 737, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург
Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai с 20 января начнет летать в Санкт-Петербург