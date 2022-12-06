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Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221206/flydubai-1836763666.html
Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург
Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург - РИА Новости, 06.12.2022
Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург
Эмиратский лоукостер Flydubai с 20 января 2023 года запускает ежедневные рейсы из Дубая в Санкт-Петербург, говорится в сообщении авиакомпании. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:17
2022-12-06T19:17
туризм
туризм
новости - туризм
дубай
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
flydubai
boeing 737
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ДОХА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Эмиратский лоукостер Flydubai с 20 января 2023 года запускает ежедневные рейсы из Дубая в Санкт-Петербург, говорится в сообщении авиакомпании."Полеты планируется выполнять на Boeing 737 MAX. Время по этому маршруту составит шесть часов 50 минут", – отмечает перевозчик.Это уже вторая авиакомпания, которая будет выполнять ежедневные полеты в Дубай (ОАЭ) из Санкт-Петербурга, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). Всего с конца января следующего года из Пулково будет выполняться 14 рейсов в неделю в эмират.Flydubai запустила первые рейсы в Россию в 2010 году и в настоящее время совершает полеты в восемь российских городов.
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туризм, новости - туризм, дубай, санкт-петербург, пулково (аэропорт), flydubai, boeing 737, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дубай, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Flydubai, Boeing 737, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
19:17 06.12.2022
 
Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург

Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai с 20 января начнет летать в Санкт-Петербург

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ДОХА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Эмиратский лоукостер Flydubai с 20 января 2023 года запускает ежедневные рейсы из Дубая в Санкт-Петербург, говорится в сообщении авиакомпании.
"Полеты планируется выполнять на Boeing 737 MAX. Время по этому маршруту составит шесть часов 50 минут", – отмечает перевозчик.
Это уже вторая авиакомпания, которая будет выполнять ежедневные полеты в Дубай (ОАЭ) из Санкт-Петербурга, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). Всего с конца января следующего года из Пулково будет выполняться 14 рейсов в неделю в эмират.
Flydubai запустила первые рейсы в Россию в 2010 году и в настоящее время совершает полеты в восемь российских городов.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмДубайСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)FlydubaiBoeing 737туристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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