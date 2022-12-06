https://ria.ru/20221206/flydubai-1836763666.html

Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург

Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург - РИА Новости, 06.12.2022

Еще одна иностранная авиакомпания начнет летать в Санкт-Петербург

Эмиратский лоукостер Flydubai с 20 января 2023 года запускает ежедневные рейсы из Дубая в Санкт-Петербург, говорится в сообщении авиакомпании. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:17

2022-12-06T19:17

2022-12-06T19:17

туризм

туризм

новости - туризм

дубай

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

flydubai

boeing 737

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154011/22/1540112201_0:82:3351:1967_1920x0_80_0_0_109fa8bfe4793466aea327f2c263e9a2.jpg

ДОХА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Эмиратский лоукостер Flydubai с 20 января 2023 года запускает ежедневные рейсы из Дубая в Санкт-Петербург, говорится в сообщении авиакомпании."Полеты планируется выполнять на Boeing 737 MAX. Время по этому маршруту составит шесть часов 50 минут", – отмечает перевозчик.Это уже вторая авиакомпания, которая будет выполнять ежедневные полеты в Дубай (ОАЭ) из Санкт-Петербурга, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). Всего с конца января следующего года из Пулково будет выполняться 14 рейсов в неделю в эмират.Flydubai запустила первые рейсы в Россию в 2010 году и в настоящее время совершает полеты в восемь российских городов.

https://ria.ru/20221114/dubay-1829887725.html

дубай

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, дубай, санкт-петербург, пулково (аэропорт), flydubai, boeing 737, туристы, куда можно лететь, отдых на море