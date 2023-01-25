Рейтинг@Mail.ru
Выходные и праздничные дни в марте 2023 в России: как отдыхаем официально
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/vykhodnye-1847411120.html
Выходные в марте 2023 года: будет ли перенос, выгодно ли идти в отпуск
Выходные и праздничные дни в марте 2023 в России: как отдыхаем официально
Выходные в марте 2023 года: будет ли перенос, выгодно ли идти в отпуск
В первом весеннем месяце в России есть один официальный праздничный день – 8 Марта. О том, будет ли в связи с этим перенос выходных, как отдыхаем в марте 2023... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:34
2023-01-25T20:27
россия
праздники
отдых
производственный календарь
общество
международный женский день
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847409370_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_260d16fe6978f146bb0791cce9bbfc35.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В первом весеннем месяце в России есть один официальный праздничный день – 8 Марта. О том, будет ли в связи с этим перенос выходных, как отдыхаем в марте 2023 года, сколько рабочих дней в месяце, а также производственный календарь – в материале РИА Новости.Как отдыхаем в мартеСогласно статье 112 Трудового кодекса правительство РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней имеет право перенести день отдыха. 8 марта в 2023 году приходится на среду, в связи с чем перенос выходных не предусмотрен.Выходные дниВсего в марте 2023 года будет 9 выходных дней, один из которых является праздничным: 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26.Женский день 8 мартаВпервые национальный женский день отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Позже дата сместилась, праздник стал международным. В России его впервые отмечали в 1913 году.Международный женский день 8 Марта официально стал праздничным и нерабочим по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года. Также отмечается в большинстве стран бывшего Советского Союза.Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ он является выходным днем в России. Так как в этом году он выпадает на среду, то в предшествующий празднику вторник 7 марта рабочий день сокращается согласно статье 95 Трудового кодекса РФ. А уже 9 марта будет полноценный рабочий день.Производственный календарьЕжегодно правительство РФ утверждает производственный календарь на будущий год. Он включает в себя всю информацию о рабочих, а также выходных и праздничных днях.Сколько рабочих днейВ первом весеннем месяце 2023 года 22 рабочих дня - 21 полный и 1 сокращенный: 1, 2, 3, 6, 7 (его продолжительность по закону уменьшается на один час), 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31.Норма рабочего времени в мартеВ марте норма рабочего времени согласно производственному календарю на 2023 год выглядит следующим образом:Когда выгодно взять отпуск в мартеЧтобы понимать, в каком месяце выгодно брать отпуск, нужно учитывать некоторые особенности:Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что март - один из самых финансово выгодных месяцев в 2023 году для того , чтобы уйти в отпуск. Количество рабочих дней в нем - 22 (столько же, сколько в октябре), больше будет только в августе - 23.
https://ria.ru/20211023/otpusknye-1755920106.html
https://ria.ru/20230115/derevni-1844472378.html
https://ria.ru/20230120/egipet-1846062425.html
https://ria.ru/20230106/otpusk-1843226065.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847409370_216:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_c21ec813c9b0239d2efa31d2a9db277d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, праздники, отдых, производственный календарь, общество, международный женский день
Россия, праздники, Отдых, Производственный календарь, Общество, Международный женский день
18:34 25.01.2023 (обновлено: 20:27 25.01.2023)
 

Выходные в марте 2023 года: будет ли перенос, выгодно ли идти в отпуск

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДевушка-волонтер на Никольской улице дарит женщине цветы в честь Международного женского дня
Девушка-волонтер на Никольской улице дарит женщине цветы в честь Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В первом весеннем месяце в России есть один официальный праздничный день – 8 Марта. О том, будет ли в связи с этим перенос выходных, как отдыхаем в марте 2023 года, сколько рабочих дней в месяце, а также производственный календарь – в материале РИА Новости.
© ИнфографикаКалендарь на 2023 год. Март
Календарь на 2023 год. Март
© Инфографика
Календарь на 2023 год. Март

Как отдыхаем в марте

Согласно статье 112 Трудового кодекса правительство РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней имеет право перенести день отдыха. 8 марта в 2023 году приходится на среду, в связи с чем перенос выходных не предусмотрен.

Выходные дни

Всего в марте 2023 года будет 9 выходных дней, один из которых является праздничным: 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26.

Женский день 8 марта

Впервые национальный женский день отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Позже дата сместилась, праздник стал международным. В России его впервые отмечали в 1913 году.
Международный женский день 8 Марта официально стал праздничным и нерабочим по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года. Также отмечается в большинстве стран бывшего Советского Союза.
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ он является выходным днем в России. Так как в этом году он выпадает на среду, то в предшествующий празднику вторник 7 марта рабочий день сокращается согласно статье 95 Трудового кодекса РФ. А уже 9 марта будет полноценный рабочий день.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября 2021, 11:07
Все о расчете отпускных: лайфхаки, как увеличить размер выплат

Производственный календарь

Ежегодно правительство РФ утверждает производственный календарь на будущий год. Он включает в себя всю информацию о рабочих, а также выходных и праздничных днях.

Сколько рабочих дней

В первом весеннем месяце 2023 года 22 рабочих дня - 21 полный и 1 сокращенный: 1, 2, 3, 6, 7 (его продолжительность по закону уменьшается на один час), 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31.
В деревне Простоквашино - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 08:00Туризм
Необычные деревни России: чем туристов удивит сельская жизнь

Норма рабочего времени в марте

В марте норма рабочего времени согласно производственному календарю на 2023 год выглядит следующим образом:
  • для 40-часовой рабочей недели – 175 часов;
  • для 36-часовой рабочей недели – 157,4 часа;
  • для 24-часовой рабочей недели – 104,6 часа.
Прогулка верхом на верблюде - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 08:00Туризм
Египет подешевел: как сейчас добраться до курортов и сколько стоят туры

Когда выгодно взять отпуск в марте

Чтобы понимать, в каком месяце выгодно брать отпуск, нужно учитывать некоторые особенности:
  1. 1
    Если в месяце много выходных (особенно праздничных), то отпускных начислят меньше, чем за месяц без праздничных дней отдыха. Такое правило работает в обратную сторону: чем больше рабочих дней, тем больше денег можно получить за отпуск. Праздничные дни не учитываются в отпуске и, соответственно, не оплачиваются.
  2. 2
    Если хочется получить максимальную финансовую выгоду, то отпуск лучше не дробить или делать это минимально. Часть отпуска должна длиться непрерывно 14 дней, тогда как оставшееся время можно "отгулять", как захочется. Если главная цель – отдохнуть как можно дольше, то можно брать дни с понедельника по пятницу, а субботу и воскресение просто "приплюсовать", но в этом случае эти дни не оплатят. Если же дробить оставшийся отпуск с понедельника по воскресение, то отдыха будет меньше, но зато в отпускных будет учитываться каждый день.
  3. 3
    Все дни отпуска оплачиваются исходя из среднего заработка сотрудника, на которые влияют премии и больничные. Первые его повышают, а вторые наоборот – снижают. Поэтому уходить в отпуск незадолго до крупной премии невыгодно.
Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что март - один из самых финансово выгодных месяцев в 2023 году для того , чтобы уйти в отпуск. Количество рабочих дней в нем - 22 (столько же, сколько в октябре), больше будет только в августе - 23.
Девушка делает запись в календаре - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 07:33
Юрист объяснила, когда выгоднее брать отпуск в 2023 году
 
РоссияпраздникиОтдыхПроизводственный календарьОбществоМеждународный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала