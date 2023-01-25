18:34 25.01.2023 (обновлено: 20:27 25.01.2023)
Выходные в марте 2023 года: будет ли перенос, выгодно ли идти в отпуск
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В первом весеннем месяце в России есть один официальный праздничный день – 8 Марта. О том, будет ли в связи с этим перенос выходных, как отдыхаем в марте 2023 года, сколько рабочих дней в месяце, а также производственный календарь – в материале РИА Новости.
© ИнфографикаКалендарь на 2023 год. Март
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Календарь на 2023 год. Март
Как отдыхаем в марте
Согласно статье 112 Трудового кодекса правительство РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней имеет право перенести день отдыха. 8 марта в 2023 году приходится на среду, в связи с чем перенос выходных не предусмотрен.
Выходные дни
Всего в марте 2023 года будет 9 выходных дней, один из которых является праздничным: 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26.
Женский день 8 марта
Впервые национальный женский день отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Позже дата сместилась, праздник стал международным. В России его впервые отмечали в 1913 году.
Международный женский день 8 Марта официально стал праздничным и нерабочим по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года. Также отмечается в большинстве стран бывшего Советского Союза.
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ он является выходным днем в России. Так как в этом году он выпадает на среду, то в предшествующий празднику вторник 7 марта рабочий день сокращается согласно статье 95 Трудового кодекса РФ. А уже 9 марта будет полноценный рабочий день.
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Производственный календарь
Ежегодно правительство РФ утверждает производственный календарь на будущий год. Он включает в себя всю информацию о рабочих, а также выходных и праздничных днях.
Сколько рабочих дней
В первом весеннем месяце 2023 года 22 рабочих дня - 21 полный и 1 сокращенный: 1, 2, 3, 6, 7 (его продолжительность по закону уменьшается на один час), 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31.
Норма рабочего времени в марте
В марте норма рабочего времени согласно производственному календарю на 2023 год выглядит следующим образом:
- —для 40-часовой рабочей недели – 175 часов;
- —для 36-часовой рабочей недели – 157,4 часа;
- —для 24-часовой рабочей недели – 104,6 часа.
Когда выгодно взять отпуск в марте
Чтобы понимать, в каком месяце выгодно брать отпуск, нужно учитывать некоторые особенности:
- 1Если в месяце много выходных (особенно праздничных), то отпускных начислят меньше, чем за месяц без праздничных дней отдыха. Такое правило работает в обратную сторону: чем больше рабочих дней, тем больше денег можно получить за отпуск. Праздничные дни не учитываются в отпуске и, соответственно, не оплачиваются.
- 2Если хочется получить максимальную финансовую выгоду, то отпуск лучше не дробить или делать это минимально. Часть отпуска должна длиться непрерывно 14 дней, тогда как оставшееся время можно "отгулять", как захочется. Если главная цель – отдохнуть как можно дольше, то можно брать дни с понедельника по пятницу, а субботу и воскресение просто "приплюсовать", но в этом случае эти дни не оплатят. Если же дробить оставшийся отпуск с понедельника по воскресение, то отдыха будет меньше, но зато в отпускных будет учитываться каждый день.
- 3Все дни отпуска оплачиваются исходя из среднего заработка сотрудника, на которые влияют премии и больничные. Первые его повышают, а вторые наоборот – снижают. Поэтому уходить в отпуск незадолго до крупной премии невыгодно.
Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что март - один из самых финансово выгодных месяцев в 2023 году для того , чтобы уйти в отпуск. Количество рабочих дней в нем - 22 (столько же, сколько в октябре), больше будет только в августе - 23.
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