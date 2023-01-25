https://ria.ru/20230125/vykhodnye-1847411120.html

Выходные в марте 2023 года: будет ли перенос, выгодно ли идти в отпуск

Выходные и праздничные дни в марте 2023 в России: как отдыхаем официально

Выходные в марте 2023 года: будет ли перенос, выгодно ли идти в отпуск

В первом весеннем месяце в России есть один официальный праздничный день – 8 Марта. О том, будет ли в связи с этим перенос выходных, как отдыхаем в марте 2023... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:34

2023-01-25T18:34

2023-01-25T20:27

россия

праздники

отдых

производственный календарь

общество

международный женский день

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В первом весеннем месяце в России есть один официальный праздничный день – 8 Марта. О том, будет ли в связи с этим перенос выходных, как отдыхаем в марте 2023 года, сколько рабочих дней в месяце, а также производственный календарь – в материале РИА Новости.Как отдыхаем в мартеСогласно статье 112 Трудового кодекса правительство РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней имеет право перенести день отдыха. 8 марта в 2023 году приходится на среду, в связи с чем перенос выходных не предусмотрен.Выходные дниВсего в марте 2023 года будет 9 выходных дней, один из которых является праздничным: 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26.Женский день 8 мартаВпервые национальный женский день отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Позже дата сместилась, праздник стал международным. В России его впервые отмечали в 1913 году.Международный женский день 8 Марта официально стал праздничным и нерабочим по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года. Также отмечается в большинстве стран бывшего Советского Союза.Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ он является выходным днем в России. Так как в этом году он выпадает на среду, то в предшествующий празднику вторник 7 марта рабочий день сокращается согласно статье 95 Трудового кодекса РФ. А уже 9 марта будет полноценный рабочий день.Производственный календарьЕжегодно правительство РФ утверждает производственный календарь на будущий год. Он включает в себя всю информацию о рабочих, а также выходных и праздничных днях.Сколько рабочих днейВ первом весеннем месяце 2023 года 22 рабочих дня - 21 полный и 1 сокращенный: 1, 2, 3, 6, 7 (его продолжительность по закону уменьшается на один час), 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31.Норма рабочего времени в мартеВ марте норма рабочего времени согласно производственному календарю на 2023 год выглядит следующим образом:Когда выгодно взять отпуск в мартеЧтобы понимать, в каком месяце выгодно брать отпуск, нужно учитывать некоторые особенности:Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что март - один из самых финансово выгодных месяцев в 2023 году для того , чтобы уйти в отпуск. Количество рабочих дней в нем - 22 (столько же, сколько в октябре), больше будет только в августе - 23.

https://ria.ru/20211023/otpusknye-1755920106.html

https://ria.ru/20230115/derevni-1844472378.html

https://ria.ru/20230120/egipet-1846062425.html

https://ria.ru/20230106/otpusk-1843226065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, праздники, отдых, производственный календарь, общество, международный женский день