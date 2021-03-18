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День воссоединения Крыма с Россией

День воссоединения Крыма с Россией

18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T01:38

2021-03-18T01:38

2021-03-18T01:38

крымский мост

симферополь

республика крым

севастополь

справки

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18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией.Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя". Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Согласно договору о присоединении, все жители Крыма признаются гражданами России, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.По мнению президента России Владимира Путина, за последние годы сделано немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя, для интеграции в общее социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство России.Построены ключевые объекты новой транспортной и энергетической инфраструктуры: Крымский мост, трасса "Таврида", новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь", который получил имя Ивана Айвазовского, энергетический мост и новые электростанции – Таврическая и Балаклавская. Реализованные проекты позволили повысить туристическую привлекательность Крыма, создать новые рабочие места и открыть дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций. В 2020 году экономика республики находилась под влиянием негативных последствий распространения коронавирусной пандемии. В наибольшей мере ограничительные меры оказали влияние на результаты работы транспортной отрасли, туристической сферы, торговли и сферы услуг. Кроме того, неблагоприятные погодные условия в весенне-летний период (заморозки, почвенная засуха, град) привели к падению сельхозпроизводства на 15%. При этом макропоказатели развития региона свидетельствуют о достаточной устойчивости экономики республики к внешним вызовам. Оборот организаций по итогам коммерческой деятельности в 2020 году вырос на 11% и превысил 706 миллиардов рублей. Одной из главных проблем на полуострове являются цены на нефтепродукты, газ, лекарства, а также продукты питания в курортный сезон.По мнению главы региона Сергея Аксенова, причины высоких цен – это отсутствие обратной загрузки при поставках топлива и отсутствие грузового транзита через регион. Власти надеются, что ситуацию может изменить строительство оптово-распределительного центра. По данным председателя Ассоциации содействие торговле Крыма Сергея Макеева, стратегией развития Крыма до 2030 года предусмотрено строительство сразу нескольких оптово-логистических центров в Крыму, которые представляют собой склады для хранения, частичной переработки и фасовки продукции.Минпром Крыма также надеется в скором времени значительно улучшить ситуацию за счет расширения оптового рынка "Привоз" в Симферополе в восемь раз. В планах властей – открытие оптово-распределительного центра в Феодосии. В 2018 году было объявлено, что к 2020 году в городе заработает технопарк, на базе которого откроется такой центр, но сроки сдвигаются.Крым является популярным направлением для отдыха. В 2019 году на полуострове отдохнуло 7,43 миллиона туристов. По итогам 2020 года регион посетили 6,3 миллиона туристов. Из-за коронавирусных ограничений турпоток в Крым сократился на 15% по сравнению с 2019 годом. В новогодние праздники – с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года – в Крыму отдохнули 239,7 тысяч туристов, что на 14% превышает показатель аналогичного периода 2019-2020 годов.По итогам 2020 года прямые налоговые поступления в бюджет Крыма от курортно-туристической отрасли составили 3,8 миллиарда рублей, что на 2,5% больше, чем в 2019 году. По экспертным оценкам туристическая сфера вместе со смежными отраслями дает 25-30% совокупных поступлений в бюджет.В 2021 году Крым ожидает принять до восьми миллионов туристов.Росту турпотока способствует ввод в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста и нового терминала Симферопольского аэропорта, что значительно улучшило транспортную доступность полуострова.В декабре 2019 года было открыто движение поездов по железнодорожной части Крымского моста.День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей России митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями. Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, которые завершаются праздничным салютом.В 2021 году празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома". Разрешено проведение массовых мероприятий, но с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Также волеизъявление крымчан не признали и западные страны, которые ввели санкции против России и крымского региона.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

симферополь

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, симферополь, республика крым, севастополь, справки