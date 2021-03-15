В Крыму разрешили массовые мероприятия по случаю годовщины референдума
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведения в республике массовых мероприятий, приуроченных к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса.
Во вторник Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома". Основные праздничные мероприятия по случаю годовщины референдума запланированы на 16 и 18 марта.
"Действие (указа - ред.) не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, Всероссийским мотоклубом "Ночные волки" 18 марта в Симферополе на площади Ленина, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.
Кроме того, Аксенов разрешил проводить праздничные мото- и автопробеги, торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов, спортивные мероприятия на открытом воздухе, собрания и конференции, но с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.