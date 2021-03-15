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В Крыму разрешили массовые мероприятия по случаю годовщины референдума
В Крыму разрешили массовые мероприятия по случаю годовщины референдума
Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведения в республике массовых мероприятий, приуроченных к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:33
2021-03-15T18:33
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведения в республике массовых мероприятий, приуроченных к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса.Во вторник Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома". Основные праздничные мероприятия по случаю годовщины референдума запланированы на 16 и 18 марта.Кроме того, Аксенов разрешил проводить праздничные мото- и автопробеги, торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов, спортивные мероприятия на открытом воздухе, собрания и конференции, но с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
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сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму разрешили массовые мероприятия по случаю годовщины референдума

18:33 15.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Ялте
Вид на набережную в Ялте - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведения в республике массовых мероприятий, приуроченных к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса.
Во вторник Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома". Основные праздничные мероприятия по случаю годовщины референдума запланированы на 16 и 18 марта.

"Действие (указа - ред.) не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, Всероссийским мотоклубом "Ночные волки" 18 марта в Симферополе на площади Ленина, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Кроме того, Аксенов разрешил проводить праздничные мото- и автопробеги, торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов, спортивные мероприятия на открытом воздухе, собрания и конференции, но с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 10:49
Поклонская назвала главные достижения российского Крыма за семь лет
 
Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
 
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