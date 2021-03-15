https://ria.ru/20210315/krym-1601370913.html

В Крыму разрешили массовые мероприятия по случаю годовщины референдума

В Крыму разрешили массовые мероприятия по случаю годовщины референдума

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведения в республике массовых мероприятий, приуроченных к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:33

2021-03-15T18:33

2021-03-15T18:33

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведения в республике массовых мероприятий, приуроченных к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса.Во вторник Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна – семь лет дома". Основные праздничные мероприятия по случаю годовщины референдума запланированы на 16 и 18 марта.Кроме того, Аксенов разрешил проводить праздничные мото- и автопробеги, торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов, спортивные мероприятия на открытом воздухе, собрания и конференции, но с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1600890520.html

республика крым

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сергей аксенов (политик), республика крым, общество