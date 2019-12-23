Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста

Глава государства лично проехал по мосту в кабине машиниста в компании министра транспорта Евгения Дитриха.

"Это большое событие. <...> Важно не только, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехали, и не то, что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году. <...> Важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью, целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты, ведь это самый большой мост не только в России по протяженности, но и в Европе", — заявил Путин на торжественной церемонии.

"Спасибо!" Путин оставил автограф и благодарность рабочим, строившим Крымский мост pic.twitter.com/Y1VpDS7kBy — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 декабря 2019 г.

В 14:00 первый поезд "Таврия" отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Состав пройдет через девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.

Из Москвы до Симферополя и обратно с 24 декабря будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (№ 27/28). Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.

Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, начало железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.