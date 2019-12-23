Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T16:27+0300
https://ria.ru/20191223/1562725489.html
Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста
https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/57/1562725709_0:195:2892:1822_1036x0_80_0_0_73df44404557b3624050d93a5b79e866.jpg
РИА Новости

Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста

14:36 23.12.2019 (обновлено: 16:27 23.12.2019)
57287
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ТАМАНЬ, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, сообщил корреспондент РИА Новости.
Путин открыл ж/д движение по Крымскому мосту
Вчера, 14:45
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Глава государства лично проехал по мосту в кабине машиниста в компании министра транспорта Евгения Дитриха.
"Это большое событие. <...> Важно не только, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехали, и не то, что миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году. <...> Важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью, целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты, ведь это самый большой мост не только в России по протяженности, но и в Европе", — заявил Путин на торжественной церемонии.
В 14:00 первый поезд "Таврия" отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Состав пройдет через девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.
Крымский мост
Вчера, 13:10
Четыре года за 150 секунд: видео о том, как строили Крымский мост
Из Москвы до Симферополя и обратно с 24 декабря будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (№ 27/28). Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, начало железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.
Мост в Крым — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года.
Кот по кличке Мостик
Вчера, 09:22
Хвостатый "инспектор" оценил железнодорожную часть Крымского моста
1286491222410742239
Обсудить 381
ТуризмНовости - ТуризмКрымский мостВладимир ПутинКрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Фома что дал тебе Крым кроме санкций, пенсионной реформы и обнищания??
23 декабря, 14:46
mdmiguel dios
476130111222
Могли бы без него обойтись.
23 декабря, 14:38
Стас Титов
3846106214
Рекомендуем
Путин открыл ж/д движение по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Поезд Московского центрального диаметра
Еще восемь пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д появится к 2024 году
Крымский мост: 4 года строительства железнодорожной части в одном ролике
Четыре года за 150 секунд: видео о том, как строили Крымский мост
Строительство газопровода Северный поток — 2
Allseas отвела строившие "Северный поток — 2" суда из Балтийского моря
Пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 ВИТЯЗЬ
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 "Витязь"
Золотые слитки
Это мятеж против доллара: несколько стран обсуждают "золотой щит"
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
В Кремле прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
Президент России Владимир Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
По Крымскому мосту пошли "невозможные" поезда
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Предновогодняя распродажа: Китай отказывается кредитовать США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
Лента новостейМолния