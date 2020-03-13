Всемирный день сна

Он проводится Всемирным обществом сна (World Sleep Society), основанным Всемирной ассоциацией медицины сна (World Association of Sleep Medicine, WASM) и Всемирной федерацией сна (World Sleep Federation, WSF).

День сна призван обратить внимание общества на проблему нарушения сна, которое влияет на различные аспекты жизнедеятельности человека, а также уменьшить влияние нарушений сна на общественное здоровье за счет предупреждения и лечения этих нарушений.

Впервые он был проведен 14 марта 2008 года, его слоганом был: "Спи крепко, живи бодро".

Ежегодно празднику соответствует своя тема , демонстрирующая его социально-оздоровительную направленность. В 2020 году темой Всемирного дня сна является: "Лучше сон, лучше жизнь, лучше планета" (Better Sleep, Better Life, Better Planet).

В День сна проводится активная социальная реклама и пропаганда здорового полноценного сна. Устраиваются симпозиумы и конференции по вопросам влияния сна на качество жизни отдельной личности и общества в целом.

Сон – жизненно необходимое периодически наступающее особое функциональное состояние, характеризующееся специфическими электрофизиологическими, соматическими и вегетативными проявлениями.

Выделяют четыре стадии сна: дремоту, длинный сон, дельта-сон и "быстрый" сон. Функциональное значение отдельных стадий сна различно. В настоящее время сон в целом рассматривают как активное состояние, как фазу суточного биоритма, выполняющую адаптивную функцию. Во сне происходит восстановление объемов кратковременной памяти, эмоционального равновесия, нарушенной системы психологической защиты.

Примерно треть своей жизни человек проводит во сне. По данным ВОЗ, взрослому человеку необходимо спать от шести до восьми часов в сутки. Нехватка сна ускоряет механизмы старения в организме. Хроническое недосыпание разрушительно действует на работу человеческого мозга. Уже через сутки без сна в головном мозге начинаются химические процессы, ведущие к нарушению психики. После двух суток без сна меняется гормональный фон, и нарушаются нейронные связи в коре головного мозга. А после трех и более суток без сна начинают разрушаться клетки головного мозга, увеличивается нагрузка на внутренние органы, в первую очередь на сердце.

Причинами нарушения сна являются сильные умственные перенапряжения, серьезные переживания, значительные физические нагрузки, стресс, психозы, сердечно-сосудистые недуги, нейроинфекции и т.д. Хроническое недосыпание способствует развитию сахарного диабета и ожирения, приводит к снижению уровня кислорода в крови, нарушению иммунитета и др.

При этом улучшение качества сна улучшает умственную и физическую работоспособность в течение дня, а также снижает риск дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на производстве.

Расстройства сна чрезвычайно разнообразны, они могут выражаться как в бессоннице, так и повышенной сонливости, но, кроме того, могут наблюдаться нарушения в отдельных элементах сонного механизма, чем обусловливается сложная симптоматика расстройств сна.

Исследованием, диагностикой и лечением нарушений сна занимается наука сомнология.

Чаще всего бессонницу лечат медикаментозно, однако практически все снотворные препараты обладают различными побочными эффектами. Они способны вызывать привыкание и зависимость, а также наносить вред здоровью и нарушать сон.

Перед тем как применять таблетки и препараты, рекомендуется начать соблюдать правила гигиены сна: ложиться спать и вставать в одно и то же время; избегать избыточного потребления алкоголя за четыре часа до сна, ограничить или прекратить курение; избегать содержащих кофеин продуктов (чай, кофе, энергетические напитки, шоколад) за шесть часов до сна; избегать тяжелой, острой и сладкой пищи за четыре часа до сна; регулярно заниматься физическими упражнениями, но не непосредственно перед сном; ограничить длительность дневного сна до 40 минут; обеспечить комфорт в спальне (матрас, подушка, постельное белье, хорошая вентиляция, комфортный температурный режим, тишина и темнота).