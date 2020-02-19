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РИА Наука
2020-02-19T10:53+0300
https://ria.ru/20200219/1564947666.html
Врач объяснил, кому можно спать меньше восьми часов в сутки
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РИА Новости

Врач объяснил, кому можно спать меньше восьми часов в сутки

02:00 19.02.2020 (обновлено: 10:53 19.02.2020)
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© Depositphotos / NobiliorБудильник
Будильник
© Depositphotos / Nobilior
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Спать по восемь часов в день — общепринятая норма, но если есть правило, то всегда должны быть и исключения. О тех, кому общечеловеческие стандарты чужды и почему за ними не стоит повторять, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.
Наполеон Бонапарт, Александр Македонский, Леонардо да Винчи — их всех объединяет миф, что они мало спали и поэтому многое успевали. Увы, проверить подлинность этих историй сложно, а повторять за великими, уменьшая количество часов сна, — себе дороже, считает доктор биологических наук Владимир Дорохов. В интервью радио Sputnik он рассказал, что могло отличать известных личностей от всех нас.

"Наполеон, Александр Македонский, Черчилль, Маргарет Тэтчер — они мало спали. О Тэтчер достоверно известно, что у нее был ген короткого сна. В нашей популяции не так много людей, у которых есть этот ген. Такие люди могут за четыре часа полноценно выспаться, но это не всем дано. Ориентироваться на них не стоит. Это как волк и собака. Вроде они одинаковые, но разные генетически", — пояснил эксперт.

Сокращение часов сна для большинства обычных людей — это смертельно опасно, рассказал Владимир Дорохов. В интервью радио Sputnik он указал на то, что сон нужен, чтобы "чинить" организм человека от "ошибок". Если не будет сна, то не будет и своевременного "ремонта", и начнутся проблемы со здоровьем.
"Сокращая длительность сна, можно увеличить время для работы. Эпизодически так можно делать, но если длительное время — это чревато всякими болячками. Есть научные работы, которые показывают, что у тех, кто мало спал длительное время, сокращалась жизнь на 10-15 лет. Это происходит, поскольку в организме накапливаются разные "ошибки". Сон нужен, чтобы каждую ночь "ремонтировать" наш организм. Если много ночей не "чинить" организм, то начинают накапливаться разные патологии вроде ожирения, диабета, проблем с сердцем и так далее", — пояснил специалист.
Спящий мужчина
7 февраля, 16:40
Врач рассказал, сколько можно спать днем
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