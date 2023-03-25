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День работника культуры в России

День работника культуры в России - РИА Новости, 25.03.2023

День работника культуры в России

День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T00:50

2023-03-25T00:50

2023-03-25T00:50

справки

россия

день работника культуры в россии

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День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. Ранее дни работников культуры отмечались в разных регионах в различное время. За придание этому празднику государственного статуса весной 2007 года выступил занимавший тогда пост министра культуры Александр Соколов. Культура России складывалась на протяжении веков, соединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов. Это общенациональное достояние несет в себе мощный созидательный и гуманистический заряд, является одним из факторов развития общества. Известно, что именно культура формирует самосознание целых поколений и является, по словам академика Лихачева, "главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни". Развитие культуры прямо влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует созидание и творческий поиск. Культура – это ориентир, основа и пространство всей жизни. В культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и служить ей – особая, благородная и ответственная миссия. Благодаря работникам культуры миллионы людей получают возможность слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим искусством, любоваться уникальными произведениями живописи и скульптуры. В День работника культуры свой профессиональный праздник отмечают представители творческих специальностей, сотрудники российских библиотек, музеев, дворцов культуры и сельских клубов. В России в настоящее время действует свыше 600 театров – исторических и экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных и драматических, детских и эстрадных, чуть менее трех тысяч музеев, свыше 41 тысячи библиотек, более двух тысяч кинотеатров.По традиции в канун Дня работника культуры в Московском Кремле проходит ежегодная церемонию вручения Премий президента РФ молодым деятелям культуры и Премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Премий президента РФ для молодых деятелей культуры 2022 года удостоены режиссер Айдар Заббаров, скульптор Екатерина Пильникова и артист балета Сергей Полунин. Премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года присуждены режиссеру Александру Галибину, руководителю "Народного хореографического ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко, худруку ансамбля "Радость" Ларисе Феоктистовой и режиссеру Инессе Ковалевской. С 2005 года также ежегодно присуждаются премии правительства РФ в области культуры.Начиная с 2022 года вручается семь премий правительства РФ в области культуры. Премии правительства РФ 2021 года в области культуры были удостоены президент "Академии танца Бориса Эйфмана" Борис Эйфман, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, автор и ведущий программы "Умницы и умники" Юрий Симонов и другие деятели культуры. Также ежегодно государственные награды деятелям культуры вручает министр культуры России. В 2022 году ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени были удостоены председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков и кинорежиссер Всеволод Шиловский, ордена Александра Невского – завкафедрой Московского государственного академического художественного института имени Сурикова при Российской академии художеств Александр Рукавишников, ордена "За заслуги в культуре и искусстве" (награда присуждена впервые) –регент хора митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан Олег Овчинников. Также впервые была вручена медаль №1 "За труды в культуре и искусстве" замгендиректору по финансовым вопросам и главному бухгалтеру Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Валентине Ночевке. Орденом Дружбы были награждены гендиректор Государственного музея Льва Толстого Сергей Архангелов, худрук Московского театрального центра "Вишневый сад" Александр Вилькин, худрук Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной" Жаннета Тертерян и гендиректор Государственной академической симфонической капеллы России Александр Шанин. Наград были удостоены и другие деятели культуры. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день работника культуры в россии