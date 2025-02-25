Выходные и праздники в марте: как россияне будут отдыхать в 2025 году

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Как отдыхаем в марте 2025 года, производственный календарь на месяц и куда лучше всего отправиться отдыхать в мартовское межсезонье, - в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в марте 2025

С учетом праздников и выходных в марте россияне будут отдыхать 10 дней: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 марта, причем, предпраздничный день 7 марта, который в этом году приходится на пятницу, будет сокращенным.

Количество рабочих дней напрямую зависит от того, выпадают ли на этот месяц нерабочие праздники, а также на какие именно дни недели они приходятся и не предусмотрены ли при этом переносы.

Официальные выходные дни в России

Полный перечень официальных нерабочих праздничных дней закреплен в тексте статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Среди них:

День народного единства; Международный женский день.

Перенос выходных дней

Международный женский день (8 марта) в 2025 году приходится на субботу, поэтому выходной перенесен на пятницу, 13 июня.

Праздники

В марте жители России будут отмечать всего один государственный праздник.

В целом же праздничный календарь на месяц получается очень насыщенным:

1 марта в нашей стране отмечается День кошек ;

в нашей стране отмечается ; Всемирный день сна, который не имеет фиксированной даты и отмечается в пятницу на второй полной неделе марта ;

Всемирный день сна, который не имеет фиксированной даты и отмечается ; 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией;

- День воссоединения Крыма с Россией; 27 марта - Всемирный день театра.

На март приходится также и большое количество различных профессиональных праздников, в том числе:

3 марта - Всемирный день писателя;

- Всемирный день писателя; 6 марта - Международный день зубного врача;

- Международный день зубного врача; 23 марта - День работников гидрометеорологической службы России, который совпадает с Всемирным метеорологическим днем;

- День работников гидрометеорологической службы России, который совпадает с Всемирным метеорологическим днем; 25 марта - День работника культуры России.

Международный женский день – 8 марта

История его началась более ста лет назад в США , автором идеи создания Международного женского дня считается одна из основателей коммунистической партии Германии и борец за права женщин Клара Цеткин. Свою идею о внесении в календарь нового женского праздника она озвучила на международной конференции, которая состоялась в 1910 году в Копенгагене

В России этот праздник впервые отметили в 1913 году, причем назывался он сначала Международным днем работниц, только через несколько лет стал Международным женским днем.

Долгое время этот праздник хоть и носил официальный статус, но выходной день в его честь советским гражданам не полагался. Нерабочим днем 8 марта стал лишь в 1965 году.

Производственный календарь

Производственный календарь необходим бухгалтерам и представителям отдела кадров. В нем отражено, сколько рабочих, выходных, а также праздничных дней приходится на каждый месяц, квартал или в целом на весь год, указаны нормы рабочего времени и переносы выходных дней, которые ждут россиян в связи с будущими праздниками.

Сколько рабочих дней

На март 2025 года в соответствии с производственным календарем приходится 31 календарный день, из которых 21 рабочий и 10 выходных и праздничных дней.

Норма рабочего времени в марте

Норма рабочего времени в марте 2025 года для россиян составляет:

при 36-часовой рабочей неделе - 150,2 часа; при 24-часовой рабочей неделе - 99,8 часов.

Когда лучше взять отпуск в марте

« “Отпуск предоставляется гражданам в соответствии с графиком, который каждый год утверждается работодателем не позднее чем за две недели до начала очередного календарного года, при этом должно учитываться и мнение выборного профсоюзного органа организации, - говорит доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева. - Ежегодный оплачиваемый отпуск можно разделить на части, но только если работник и работодатель достигнут соответствующего соглашения. При этом хотя бы одна из этих частей не должна быть меньше 14 календарных дней.

Если есть желание отдыхать дольше, а сумма отпускных выплат не важна, лучше присоединить отпускные дни к праздникам".

Эксперт советует не забывать о некоторых нюансах: если гражданин намерен взять отпуск с понедельника по пятницу, то ему оплатят только 5 дней. В том случае, если в заявлении будет указан период с понедельника по воскресенье, то работодатель должен оплатить работнику уже 7 дней.

« - Отпускные рассчитываются за календарные дни, которые умножают на среднедневной заработок. Изменения в график отпусков могут быть внесены в следующих случаях: при переносе отпуска с согласия работника и при отзыве работника из отпуска, - отмечает Оксана Васильева.

Куда съездить отдохнуть

Первый месяц весны - не самый популярный выбор, когда речь заходит об отпуске. Но и в мартовское межсезонье можно найти несколько интересных вариантов как для поклонников пляжного отдыха, так и для тех, кто предпочитает активное времяпрепровождение и знакомство с достопримечательностями.

Камчатка и “Тем, кто мечтает о тепле, долгих прогулках и изысканных природных пейзажах, рекомендую обдумать возможность отправиться в Крым, на курорты Краснодарского края или в Абхазию , - говорит Дмитрий Констанжа, основатель и гендиректор российского сервиса онлайн-бронирования гостиниц “Едем-в-Гости.ру”. - Если предпочтительнее более уединенный отдых, можно обратить внимание на Байкал . В начале весны цены на билеты и услуги снижаются, а природа Байкала просто завораживает: горы, ледяные образования, горячие источники. Для любителей горнолыжных приключений самое время отправиться на северные курорты, такие как Шерегеш, Байкальск Сахалин . Кавказ и Урал также радуют хорошим сезоном - холода уступают место теплым, приятным дням”.

« Армению, Азербайджан, “В марте я бы обратила внимание на два периода: с 8 по 10 марта, когда отмечается Международный женский день, и с 23 по 31 марта, когда у школьников весенние каникулы, - говорит Ольга Патока, генеральный директор агентства семейного отдыха “Авантур”. - В первой половине марта можно слетать в мини-путешествие в Стамбул Грузию или Беларусь”.

Среди преимуществ этих направлений:

прямые непродолжительные перелёты;

прямые непродолжительные перелёты; для поездок в эти страны не нужна виза, а для взрослых в Беларусь и Армению даже загранпаспорт - примут по российскому документу;

для поездок в эти страны не нужна виза, а для взрослых в Беларусь и Армению даже загранпаспорт - примут по российскому документу; очень вкусная национальная еда. Много исторических мест и интересных современных локаций. За три дня можно увидеть разные достопримечательности и вернуться с сотнями фотографий;

очень вкусная национальная еда. Много исторических мест и интересных современных локаций. За три дня можно увидеть разные достопримечательности и вернуться с сотнями фотографий; погода. Довольно прохладно только в Беларуси - около 4-5 тепла. В других странах уже настоящая весна и +11-13 градусов.

Египет, Турция, Таиланд. На весенних каникулах уже можно подумать и о более продолжительном пляжном отдыхе. Популярные направления - ОАЭ

- Наиболее бюджетным сейчас стал Египет. Погода в марте зависит от курорта. От 20 до 25 тепла днем, ночью - +15-17, температура воды от 18 до 23 градусов. Теплее всего в Шарм-эль-Шейхе и его окрестностях, которые от ветров защищают горы.

В Турции на март лучше выбирать Эгейское и Анталийское побережья. Там воздух прогревается до +20 °C, хотя море прохладное. На Черном море ещё +10-15°C и вероятны дожди, - рассказывает эксперт.

Курорты ОАЭ в последнее время тоже стали доступнее, особенно если выбирать Фуджейру - самый бюджетный штат в Эмиратах для отдыха. Днем на территории страны столбики термометров показывают +28-30 °C, ночью +18, а вода прогревается до 24 °C. Для россиян уже настоящее лето.

А в Таиланде в марте жара - днем редко бывает ниже +30 градусов, но пока не переваливает за 35, в воде +29-30°С. Ночью тоже тепло +24-28°С.

Плюсом любой страны в марте является то, что еще нет наплыва туристов. Если воспользоваться ранним бронированием и выбрать отель уже сейчас, то можно и сэкономить до 40% стоимости тура.

« “Если же говорить о внутренних российских направлениях, то самым популярным останется Сочи, несмотря на то, что купаться там пока нельзя. Весь март погода в Сочи переменчивая, но солнце и светит, и греет, так что температура воздуха может достигать +15 градусов. Если захочется снега и горных склонов, можно отправиться в Красную Поляну за зимними активными видами спорта, - рассказывает Алексей Черепахин, основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру. - Для тех, кто желает продлить зиму, это стоит сделать в Мурманске, городе, который набрал огромную популярность в зимний сезон 22-23. Здесь можно открыть для себя красоту Арктики, съездить в знаменитую и набирающую туристические обороты Териберку. В марте здесь ровная зимняя погода - от -3 до -6 градусов. Средняя стоимость ночи в Мурманске - 3400 рублей”.

Из туристических направлений Кавказа в марте самые популярные - Архыз Домбай в Карачаево-Черкесии. Здесь солнце прогревает воздух до +4, правда, ночью температура падает до -7.