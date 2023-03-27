https://ria.ru/20230327/teatr-1860343922.html

Всемирный день театра

Всемирный день театра - РИА Новости, 27.03.2023

Всемирный день театра

27 марта во всем мире отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T01:58

2023-03-27T01:58

2023-03-27T01:58

справки

ссср

юрий соломин

дмитрий шостакович

театр наций

юнеско

театр

театр на бронной

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27 марта во всем мире отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства.В 1961 году в Вене (Австрия) на девятом Всемирном конгрессе Международного института театра (МИТ) (International Theatre Institute, ITI) президент финского центра Международного института театра Арви Кивимаа предложил учредить этот праздник. Предложение было поддержано скандинавскими странами и принято конгрессом.С тех пор 27 марта (в этот день в 1962 году торжественно открылся Парижский сезон Всемирного театрального фестиваля Театра наций) отмечается как Всемирный день театра. Это праздник театральных работников, его также отмечают любители театра, театральные университеты, академии и школы.МИТ был создан в 1948 году по инициативе первого генерального директора ЮНЕСКО Джулиана Хаксли и романиста и драматурга Джона Пристли. Целью создателей МИТ было построение организации, которая вместе с ЮНЕСКО будет решать задачи в области культуры, образования и искусства, стремясь повысить статус представителей исполнительских искусств. С тех пор МИТ стал самой крупной всемирной организацией исполнительских искусств с почти ста национальными центрами по всему миру. Они проводят в жизнь главные цели МИТ – "содействовать международным обменам в области театрального искусства, поощрять творческий процесс и укреплять сотрудничество между деятелями театра, воспитывать общество в необходимости поддержки творчества как непременного условия развития, углублять взаимопонимание во имя мира и дружбы между народами, вносить свой вклад в защиту идеалов и целей ЮНЕСКО".В СССР национальный центр МИТ был создан в 1959 году. Его президентами в разное время были народные артисты СССР Михаил Царев и Михаил Ульянов. С 2007 года президентом МИТ в России является народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.Российский центр МИТ – некоммерческое партнерство, включающее в себя ряд известных театров, театральных организаций, компаний и физических лиц. Среди участников российского центра МИТ – Большой театр России, Малый театр России, Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, театр "Сатирикон", театр "У Никитских Ворот", Санкт-Петербургский театр комедии имени Н.П. Акимова, Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова и другие. Ежегодно, по решению исполнительного совета МИТ, по случаю Всемирного дня театра к мировому театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Первым автором международного послания ко Дню театра был французский писатель, художник и кинорежиссер Жан Кокто (1962).Среди авторов также были четыре российских деятеля культуры: композитор Дмитрий Шостакович (1970), артисты Михаил Царев (1984) и Кирилл Лавров (1990), режиссер Анатолий Васильев (2016). В 2022 году с посланием обратился американский театральный и оперный режиссер Питер Селларс. Он отметил, что театр – это искусство переживания, и призвал мировое сообщество к глубокому переосмыслению чувств, истории и будущего. В 2023 году автором послания к мировому театральному сообществу стала египетская актриса Самиха Аюб. В своем послании она отметила: "То, что мы делаем в театральном мире как драматурги, режиссеры, актеры, сценографы, поэты, музыканты, хореографы и техники, все мы без исключения, – это акт создания жизни, которой не было до того, как мы вышли на сцену". По словам актрисы, представители творческих профессий светом искусства противостоят тьме невежества, защищают ценности добра и красоты. В настоящее время в России работает более 600 профессиональных театров. 2019 год в России был объявлен Годом театра. В течение года в регионах страны прошло около 25 тысяч тематических мероприятий, в частности, Театральная олимпиада, фестиваль "Золотая маска", Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова, проект "Театр-дети" и другие события.Год театра представил несколько важных направлений развития современного театрального искусства: театр – регионам, театр – смотр лучшего, театр – образование и воспитание, театр – государственная политика и театр – гастроли. В частности, в гастрольной эстафете – Всероссийском театральном марафоне приняли участие 93 театра. В рамках проекта прошло более 450 мероприятий, которые увидели семь миллионов зрителей как в залах, так и во время онлайн-трансляций. К программе "Большие гастроли" присоединились 265 театров из всех регионов России. В России во Всемирный день театра ежегодно проводится акция "День театра". В этот день показывают премьерные спектакли, вручают премии, приглашают зрителей встретиться с актерами и заглянуть за кулисы.В 2023 году 27 марта на официальной странице "Дня театра" будут идти прямые трансляции спектаклей, концертов, экскурсий и лекций. В Москве в преддверии Всемирного дня театра традиционно проходит акция "Ночь театров". В рамках проекта театры работают допоздна или до самого утра. Публика может посетить премьерные спектакли, необычные экскурсии, иммерсивные представления, мастер-классы, лекции и творческие встречи. В 2023 году акция "Ночь театров" посвящена 200-летию со дня рождения Александра Островского. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ссср, юрий соломин, дмитрий шостакович, театр наций, юнеско, театр, театр на бронной, международный день театра