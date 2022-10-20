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Случаи ареста россиян по запросу США в третьих странах в 2018-2022 годах

Случаи ареста россиян по запросу США в третьих странах в 2018-2022 годах - РИА Новости, 20.10.2022

Случаи ареста россиян по запросу США в третьих странах в 2018-2022 годах

стало известно, что по запросу США в Италии был задержан гражданин России Артем Усс, сына губернатора Красноярского края, в Германии – россиянин Юрий Орехов. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:08

2022-10-20T12:08

2022-10-20T12:09

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202219 сентября стало известно, что по запросу США в Италии был задержан гражданин России Артем Усс, сына губернатора Красноярского края, в Германии – россиянин Юрий Орехов.Сообщается, что США предъявили пяти гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Обвинения также предъявили Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.Министерство юстиции США называет Орехова и Усса совладельцами, а Кузургашеву – топ-менеджером компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). Вашингтон обвиняет компанию в том, что она якобы "закупала у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного применения, включая полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребительной авиации, ракетных системах, "умных боеприпасах", радарах и спутниках".Продукция затем якобы передавалась "конечным потребителям в России, включая находящиеся под санкциями фирмы, контролируемые Телегиным и Туляковым", утверждают американские власти.Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как утверждается в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA. В начале июня россиянин Денис Клостер был задержан в Болгарии. Клостер прибыл на лыжный курорт Банско (Благоевградская область на юго-западе Болгарии) 30 мая и был арестован через несколько дней по запросу минюста США.Окружной суд в Благоевграде оставил Клостера под стражей до фактической передачи задержанного уполномоченным органам запрашивающей страны. Отмечалось, что решение суда является окончательным и не может быть опротестовано. Сообщалось, что сам Клостер настаивал на скорейшей экстрадиции в США, чтобы доказать свою невиновность. По информации газеты "24 часа", в документах американской стороны обвиняемый фигурирует под фамилией Емельянцев. Предполагается, что уроженец Омска носит фамилию Клостер (девичья фамилия его матери) только с 2019 года. По информации издания, Клостер недавно получил немецкое гражданство.Министерство юстиции США заявило о ликвидации бот-сети RSOCKS, якобы управлявшейся хакерами из России и взломавшей миллионы компьютеров по всему миру. Хотя фамилии хакеров не назывались, СМИ утверждают, что Клостер мог быть одним из создателей бот-сети. 19 сентября суд в Болгарии разрешил немедленную экстрадицию в США Дениса Клостера. 20212 ноября в аэропорту Схипхол (Нидерланды) по запросу США был задержан и арестован россиянин Денис Дубников по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Адвокат Аркадий Бух сообщил, что мужчину задержали в Мексике агенты ФБР, которые вывезли его в Нидерланды. В августе 2022 года он был экстрадирован в США. По данным Минюста США, Дубников обвиняется в отмывании денег в интересах киберпреступников. В суде он заявил о своей невиновности. В случае признания виновным Дубникову грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. 25 мая по запросу США в Южной Корее был задержан россиянин Владимир Дунаев по делу о кибермошенничестве. Кроме него, по этому делу проходят гражданка Латвии Анна Витте, ранее арестованная в Майами, также четверо остающихся на свободе россиян и украинец. Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру. 29 октября Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина в США. Согласно обвинительному заключению, преступная группа действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме. Относительно четырех обвиняемых известно, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года они проживали в России. В случае признания Владимира Дунаева виновным ему грозит до 60 лет тюрьмы.21 марта россиянин Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин – учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. В апреле посольство США официально запросило экстрадицию Клюшина. 24 июня 2021 года Федеральное управление юстиции распорядилось передать россиянина США. 30 августа стало известно, что Федеральное управление юстиции Швейцарии отказало России об экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина. 18 декабря Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США. Своей вины Клюшин не признает. 202029 мая полиция Берлина (Германия) задержала россиянина Дениса Казначеева. Власти США подозревали его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозило лишение свободы на десятилетия. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность. Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic. Казначеев был отпущен под залог в 20 тысяч евро. Апелляционный суд Берлина в конце ноября 2021 года постановил выдать Казначеева американским властям. Решение было принято заочно, при этом экстрадиция была одобрена лишь при условии, что США не будут выдвигать дополнительных обвинений без согласия Германии, а условия заключения россиянина не ухудшатся. МИД РФ решение опротестовал. В январе 2022 года стало известно, что минюст США снял обвинения против Казначеева и отозвал запрос об его экстрадиции. 14 февраля россиянку Олесю Красилову, которая является сотрудницей Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ, подведомственное Россельхознадзору), задержали в Испании по запросу США. Красилова прибыла на территорию Испании в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации и была задержана при вылете из аэропорта на острове Тенерифе. Американские власти обвинили россиянку, ранее работавшую в посольстве Соединенных Штатов, в передаче биометрических данных третьим лицам. Адвокат Красиловой заявил, что в апреле защите удалось доказать невозможность процедуры экстрадиции женщины, но из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, вернуть гражданку РФ на родину удалось только в мае. Отмечалось, что в случае экстрадиции ей могло грозить пожизненное заключение. 201913 октября в Минске (Белоруссия) была задержана россиянка Анна Богачева. Сообщалось, что задержание произошло по запросу США и связано с расследованием Робера Мюллера. Американские спецслужбы и спецпрокурор Мюллер несколько лет занимались делом о "вмешательстве" Москвы в выборы президента США в 2016 году. Прямых доказательств никто так и не предоставил, из опубликованных докладов следует, что из России могло оказываться влияние через соцсети. В итоге обвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона предъявили трем компаниям и 13 россиянам, в том числе Богачевой. 15 октября Анна Богачева была освобождена. Отмечалось, что "заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи". 30 августа в аэропорту Неаполя (Италия) по запросу США по обвинению в промышленном шпионаже был задержан гражданин России, топ-менеджер российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов. По мнению США, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, а также для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929. В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск и в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. 28 ноября итальянский суд разрешил сменить меру пресечения с заключения на домашний арест. 20 декабря итальянский суд постановил экстрадировать Коршунова в США. 8 июня 2020 года решение о выдаче Коршунова Соединенным Штатам подтвердил Верховный кассационный суд Италии, отклонив апелляцию. Однако министр юстиции Италии принял решение выдать Коршунова России. В конце июля 2020 года он вернулся в РФ в сопровождении российских полицейских. 201815 декабря при прохождении пограничного контроля в аэропорту Хельсинки (Финляндия) по запросу США была задержана россиянка Мира Тэрада (до 2017 года – Оксана Вовк), следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Власти США обвинили ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 года она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. В январе 2019 года в финский минюст поступил запрос об экстрадиции Миры Тэрада в США. В июне она была экстрадирована в США. На суде она, заявив, что находилась под влиянием бывшего мужа Алета Тэрады, пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в отмывании денег – ее приговорили к 30 месяцам тюрьмы. В мае 2021 года она вернулась в Россию. 28 ноября гражданин России Антон Богданов был задержан в международном аэропорту острова Пхукет полицией Таиланда по запросу США о его экстрадиции. Первоначально Богданов отказался добровольно выехать в США и предпочел, чтобы вопрос о его экстрадиции решал таиландский суд.Однако в ходе судебного заседания в январе 2019 года Богданов объявил о своем согласии на ускоренную добровольную экстрадицию в США. В апреле 2019 года власти США предъявили ему обвинения в "мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и взломе компьютеров". Ущерб оценивался в полтора миллиона долларов. В январе 2020 года Богданов признал вину. Согласно данным Минюста США, Богданов, также известный под псевдонимом "Кусок", с 2014 по 2016 год вместе с другими взломщиками обеспечил несанкционированный доступ к компьютерным системам частных компаний, работающих с налоговыми данными, и получил содержавшуюся в них личную информацию американских граждан. Подменяя информацию, злоумышленники добивались перечисления налогового вычета на свои счета, а процент с вырученных денег перечислялся Богданову. 20 мая 2021 года суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил Антона Богданова к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и хакерскую деятельность. Помимо тюремного заключения суд Нью-Йорка также обязал Богданова выплатить штраф в размере почти 477 тысяч долларов США. 9 ноября в Варне (Болгария) по запросу Вашингтона задержали гражданина России Александра Жукова. Ордер на задержание россиянина выдал суд Нью-Йорка. В январе 2019 года власти Болгарии экстрадировали Жукова в США. Кроме него, по делу проходили россияне Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. Общий ущерб от их незаконной деятельности оценили в 36 миллионов долларов. Жукову было предъявлено обвинение в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах в интернете и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. С помощью такой схемы накручивались просмотры, в том числе на сайтах СМИ, например, The New York Times и The Wall Street Journal. Как заявляла сторона обвинения, после этого россиянин отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру. 11 ноября 2021 года суд в Нью-Йорке приговорил Александра Жукова к десяти годам тюрьмы за кибермошенничество. Также он должен выплатить компенсацию в размере 3,8 миллиона долларов за причиненный им ущерб. 2 февраля полиция Таиланда задержала в Бангкоке по запросу США российского гражданина Сергея Медведева, которого американские правоохранительные органы обвинили в хакерстве и интернет-мошенничестве, а также в торговле запрещенными предметами через интернет. В феврале 2018 года стало известно, что Таиланд экстрадирует Медведева в США. В июне 2020 года в американском суде Медведев признал себя виновным в преступном сговоре в рамках транснациональной преступной группы Infraud Organization. Минюст США назвал россиянина одним из главарей Infraud Organization. По данным ведомства, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко основали группировку в 2010 году. Ее основной целью был "кардинг" – покупка товаров в интернете по поддельным или украденным данным о банковских картах. В марте 2017 года в Infraud Organization был зарегистрирован 10 901 член. По сообщению Минюста США, за историю своего семилетнего существования Infraud Organization имела намерение нанести ущерб на 2,2 миллиарда долларов при фактическом ущербе более чем 568 миллионов долларов разным финансовым организациям, продавцам, частным лицам. 20 марта 2021 года суд США приговорил Сергея Медведева к 10 годам тюрьмы за киберпреступления.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, сша, россия