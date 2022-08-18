https://ria.ru/20220818/ekstraditsiya-1810339503.html

Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США

Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США - РИА Новости, 18.08.2022

Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США

Нидерланды на этой неделе экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег, сообщил американский Минюст. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T00:47

2022-08-18T00:47

2022-08-18T11:06

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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Нидерланды на этой неделе экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег, сообщил американский Минюст.По данным Минюста, 29-летний Дубников днем впервые предстал перед Федеральным судом в Портленде (штат Орегон). Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.В ведомстве уточнили, что в случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.Информация электронной базы данных суда свидетельствует, что Дубников не признал вину.Центр содержания под стражей в штате Орегон подтвердил РИА новости, что россиянин находится у них. Ему отказали в возможности выйти под залог, но ночью по местному времени Дубникова могут отпустить, уточнили представители учреждения.

https://ria.ru/20220818/pravo-1810348574.html

https://ria.ru/20220808/sud-1808169000.html

сша

нидерланды

портленд

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