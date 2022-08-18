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Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США - РИА Новости, 18.08.2022
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Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США
Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США - РИА Новости, 18.08.2022
Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США
Нидерланды на этой неделе экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег, сообщил американский Минюст. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T00:47
2022-08-18T11:06
в мире
сша
нидерланды
экстрадиция
денис дубников
портленд
орегон
криптовалюта
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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Нидерланды на этой неделе экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег, сообщил американский Минюст.По данным Минюста, 29-летний Дубников днем впервые предстал перед Федеральным судом в Портленде (штат Орегон). Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.В ведомстве уточнили, что в случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.Информация электронной базы данных суда свидетельствует, что Дубников не признал вину.Центр содержания под стражей в штате Орегон подтвердил РИА новости, что россиянин находится у них. Ему отказали в возможности выйти под залог, но ночью по местному времени Дубникова могут отпустить, уточнили представители учреждения.
https://ria.ru/20220818/pravo-1810348574.html
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в мире, сша, нидерланды, экстрадиция, денис дубников, портленд, орегон, криптовалюта, дело дениса дубникова
В мире, США, Нидерланды, Экстрадиция, Денис Дубников, Портленд, Орегон, Криптовалюта, Дело Дениса Дубникова
00:47 18.08.2022 (обновлено: 11:06 18.08.2022)
 
Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США

Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дубникова, подозреваемого в отмывании денег

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Нидерланды на этой неделе экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег, сообщил американский Минюст.
"Предполагаемый отмыватель криптовалютных средств на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США для предъявления ему обвинений в округе Орегон", — говорится в заявлении ведомства.
По данным Минюста, 29-летний Дубников днем впервые предстал перед Федеральным судом в Портленде (штат Орегон). Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.
В ведомстве уточнили, что в случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
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Информация электронной базы данных суда свидетельствует, что Дубников не признал вину.
Центр содержания под стражей в штате Орегон подтвердил РИА новости, что россиянин находится у них. Ему отказали в возможности выйти под залог, но ночью по местному времени Дубникова могут отпустить, уточнили представители учреждения.
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В миреСШАНидерландыЭкстрадицияДенис ДубниковПортлендОрегонКриптовалютаДело Дениса Дубникова
 
 
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