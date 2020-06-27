Россиянин Сергей Медведев признал в американском суде свою вину

ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Россиянин Россиянин Сергей Медведев в американском суде признал себя виновным в преступном сговоре в рамках транснациональной преступной группы Infraud Organization, говорится в релизе минюста США

"Сергей Медведев, он же Stells, segmed, serjbear, 33 года, из Российской Федерации признал себя виновным перед судьей окружного суда Невады США Джеймсом Маханом", - сообщает ведомство.

Минюст назвал россиянина, которого задержали в Нью-Йорке в марте 2018 года, одним из главарей Infraud Organization. Эта организация, по данным американских властей, занималась "крупномасштабным приобретением, продажей и распространением похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной информации, финансовой и банковской информации, компьютерных вредоносных программ и другой контрабандой".

Как установил американский минюст, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко основали группировку в 2010 году. Ее основной целью был "кардинг" – покупка товаров в интернете по поддельным или украденным данным о банковских картах. Лозунгом организации было "На обман уповаем" (по аналогии с "На Бога уповаем" (In God we trust) – надписи, присутствующей на американских долларах).

"В марте 2017 года в Infraud Organization был зарегистрирован 10 901 член. За историю своего семилетнего существования Infraud Organization имела намерение нанести ущерб на 2,2 миллиарда долларов при фактическом ущербе более чем 568 миллионов долларов разным финансовым организациям, продавцам, частным лицам и продолжала бы это делать в обозримом будущем, если бы ей не помешали", - сказано в релизе.

Медведева просят приговорить к десяти годам лишения свободы. Остальные восемь пунктов обвинения при этом снимаются. При этом, согласно документу, в общей сложности ему грозит до 47 лет тюрьмы, однако решение о том, принимать ли во внимание пожелание сторон, остается за судьей.