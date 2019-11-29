Суд в Италии отпустил россиянина Коршунова под домашний арест

РИМ, 28 ноя - РИА Новости. Итальянский суд разрешил сменить меру пресечения для топ-менеджера "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, Россия) Итальянский суд разрешил сменить меру пресечения для топ-менеджера "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, Россия) Александра Коршунова с заключения на домашний арест, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Джандоменико Кайяцца.

"Суд отпустил его под домашний арест под условие ношения электронного браслета", - сказал юрист

По его словам, при этом сроки выхода россиянина из тюрьмы остаются неясными в связи с тем, что электронных браслетов нет в наличии.

"Теперь браслет должна предоставить уголовно-исполнительная полиция", - сказал Кайяцца.

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation. Минюст Италии уже передал в местную прокуратуру документы для начала процесса по экстрадиции Коршунова в Штаты.

В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск и в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. По мнению Кайяццы, решение российских правоохранительных органов означает, что Россия также заинтересована в его экстрадиции.

Коршунов - топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21.

Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.