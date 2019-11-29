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РИА Новости

Суд в Италии отпустил россиянина Коршунова под домашний арест

15:34 29.11.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
РИМ, 28 ноя - РИА Новости. Итальянский суд разрешил сменить меру пресечения для топ-менеджера "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, Россия) Александра Коршунова с заключения на домашний арест, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Джандоменико Кайяцца.
"Суд отпустил его под домашний арест под условие ношения электронного браслета", - сказал юрист
По его словам, при этом сроки выхода россиянина из тюрьмы остаются неясными в связи с тем, что электронных браслетов нет в наличии.
"Теперь браслет должна предоставить уголовно-исполнительная полиция", - сказал Кайяцца.
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation. Минюст Италии уже передал в местную прокуратуру документы для начала процесса по экстрадиции Коршунова в Штаты.
В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск и в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. По мнению Кайяццы, решение российских правоохранительных органов означает, что Россия также заинтересована в его экстрадиции.
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Коршунов - топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21.
Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что Москва считает обвинения в адрес Коршунова безосновательными. По его словам, "все это не просто притянуто за уши, это шито белыми нитками".
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Задержание сотрудника ОДК в ИталииАлександр КоршуновРостехРоссияПроисшествия
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