https://ria.ru/20220818/sud-1810340659.html
Дубников не признал вину в американском суде по делу об отмывании денег
Дубников не признал вину в американском суде по делу об отмывании денег - РИА Новости, 18.08.2022
Дубников не признал вину в американском суде по делу об отмывании денег
Экстрадированный Нидерландами в США по делу об отмывании денег российский гражданин Денис Дубников в среду заявил суду о своей невиновности, следует из... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T01:02
2022-08-18T01:02
2022-08-18T01:30
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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Экстрадированный Нидерландами в США по делу об отмывании денег российский гражданин Денис Дубников в среду заявил суду о своей невиновности, следует из электронной базы данных суда.Первое появление россиянина перед американским судом прошло ранее в этот день в формате видеоконференции. Дело Дубникова, как следует из базы данных суда, рассматривает мировой судья Джоли Руссо."От подсудимого поступило заявление о невиновности", - следует из документов.Как проинформировал ранее американский минюст, 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников, на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.В случае признания виновным гражданину РФ грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
https://ria.ru/20220815/vinnik-1809856914.html
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денис дубников, сша, в мире, нидерланды, россия, дело дениса дубникова
Денис Дубников, США, В мире, Нидерланды, Россия, Дело Дениса Дубникова
01:02 18.08.2022 (обновлено: 01:30 18.08.2022)
Дубников не признал вину в американском суде по делу об отмывании денег
Россиянин Дубников не признал вину в американском суде по делу об отмывании денег