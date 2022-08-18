https://ria.ru/20220818/sud-1810340659.html

Дубников не признал вину в американском суде по делу об отмывании денег

Дубников не признал вину в американском суде по делу об отмывании денег - РИА Новости, 18.08.2022

Дубников не признал вину в американском суде по делу об отмывании денег

Экстрадированный Нидерландами в США по делу об отмывании денег российский гражданин Денис Дубников в среду заявил суду о своей невиновности, следует из... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T01:02

2022-08-18T01:02

2022-08-18T01:30

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дело дениса дубникова

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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Экстрадированный Нидерландами в США по делу об отмывании денег российский гражданин Денис Дубников в среду заявил суду о своей невиновности, следует из электронной базы данных суда.Первое появление россиянина перед американским судом прошло ранее в этот день в формате видеоконференции. Дело Дубникова, как следует из базы данных суда, рассматривает мировой судья Джоли Руссо."От подсудимого поступило заявление о невиновности", - следует из документов.Как проинформировал ранее американский минюст, 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников, на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.В случае признания виновным гражданину РФ грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

https://ria.ru/20220815/vinnik-1809856914.html

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денис дубников, сша, в мире, нидерланды, россия, дело дениса дубникова