23:19 18.12.2021 (обновлено: 23:53 18.12.2021)
Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США
Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США
ЦЮРИХ, 18 дек — РИА Новости. Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США, говорится в заявлении швейцарского Федерального управления юстиции.
"Американские полицейские задержали его (Клюшина. — Прим. ред.) в Цюрихе и сопровождали во время полета в США", — добавили в ведомстве.
Накануне стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу адвокатов на решение о выдаче. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе инстанции, обжаловать его нельзя.
В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что защита направила жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой принять обеспечительные меры, в том числе приостановить экстрадицию. Кроме того, 17 декабря дипмиссия передала ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, "в которой было обращено внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены".
В апреле посольство США официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора между Швейцарией и Соединенными Штатами.
Федеральное управление юстиции распорядилось передать россиянина США еще 24 июня этого года. Поскольку все апелляции защиты отклонили, постановление швейцарского минюста вступило в законную силу, пояснили в ведомстве.
Клюшина арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин — учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.