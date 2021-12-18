Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211218/klyushin-1764405814.html
Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США
Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США - РИА Новости, 18.12.2021
Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США
Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США, говорится в заявлении швейцарского Федерального управления юстиции. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T23:19
2021-12-18T23:53
в мире
сша
швейцария
европейский суд по правам человека (еспч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763553777_0:29:2048:1181_1920x0_80_0_0_01682df21b5be4b285b22fe853c1ddc2.jpg
ЦЮРИХ, 18 дек — РИА Новости. Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США, говорится в заявлении швейцарского Федерального управления юстиции.Накануне стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу адвокатов на решение о выдаче. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе инстанции, обжаловать его нельзя.В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что защита направила жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой принять обеспечительные меры, в том числе приостановить экстрадицию. Кроме того, 17 декабря дипмиссия передала ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, "в которой было обращено внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены".В апреле посольство США официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора между Швейцарией и Соединенными Штатами. Федеральное управление юстиции распорядилось передать россиянина США еще 24 июня этого года. Поскольку все апелляции защиты отклонили, постановление швейцарского минюста вступило в законную силу, пояснили в ведомстве.Клюшина арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин — учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.
https://ria.ru/20211215/klyushin-1763883209.html
сша
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763553777_112:0:1937:1369_1920x0_80_0_0_d88dc32c9ffd89e55b77f092a7198b42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, швейцария, европейский суд по правам человека (еспч)
23:19 18.12.2021 (обновлено: 23:53 18.12.2021)
 
Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

CC BY 4.0 / NAC / Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне
Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
CC BY 4.0 / NAC /
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 18 дек — РИА Новости. Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США, говорится в заявлении швейцарского Федерального управления юстиции.
"Американские полицейские задержали его (Клюшина. — Прим. ред.) в Цюрихе и сопровождали во время полета в США", — добавили в ведомстве.
Накануне стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу адвокатов на решение о выдаче. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе инстанции, обжаловать его нельзя.
В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что защита направила жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой принять обеспечительные меры, в том числе приостановить экстрадицию. Кроме того, 17 декабря дипмиссия передала ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, "в которой было обращено внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены".
В апреле посольство США официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора между Швейцарией и Соединенными Штатами.
Федеральное управление юстиции распорядилось передать россиянина США еще 24 июня этого года. Поскольку все апелляции защиты отклонили, постановление швейцарского минюста вступило в законную силу, пояснили в ведомстве.
Клюшина арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин — учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 16:21
В МИД прокомментировали решение Швейцарии об экстрадиции Клюшина в США
 
В миреСШАШвейцарияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Россиянам назвали способы экономии на покупке авто
01:06В России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокацией
00:33Кулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"
00:29В Греции ввели новые ограничения для туристов
00:24Кулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"
23:55Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в Подмосковье
23:44Подельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срок
23:34СК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
23:22Украина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсенала
23:19Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США
23:12В СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на Украине
23:05Глава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевидении
22:59Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года
22:56СК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в Петербурге
22:56Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ
22:35Всемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евро
22:30Байдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"
22:27Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на Украине
22:20Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ
21:59В МИД увидели два возможных пути для Запада
Лента новостейМолния
Россиянам назвали способы экономии на покупке автоВ России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокациейКулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"В Греции ввели новые ограничения для туристовКулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в ПодмосковьеПодельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срокСК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в ЕкатеринбургеУкраина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсеналаРоссиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в СШАВ СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на УкраинеГлава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевиденииМосковские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала годаСК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в ПетербургеБайден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИВсемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евроБайдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на УкраинеРоман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИВ МИД увидели два возможных пути для Запада