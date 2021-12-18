https://ria.ru/20211218/klyushin-1764405814.html

Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США - РИА Новости, 18.12.2021

Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США, говорится в заявлении швейцарского Федерального управления юстиции. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T23:19

2021-12-18T23:19

2021-12-18T23:53

в мире

сша

швейцария

европейский суд по правам человека (еспч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763553777_0:29:2048:1181_1920x0_80_0_0_01682df21b5be4b285b22fe853c1ddc2.jpg

ЦЮРИХ, 18 дек — РИА Новости. Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США, говорится в заявлении швейцарского Федерального управления юстиции.Накануне стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу адвокатов на решение о выдаче. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе инстанции, обжаловать его нельзя.В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что защита направила жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой принять обеспечительные меры, в том числе приостановить экстрадицию. Кроме того, 17 декабря дипмиссия передала ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, "в которой было обращено внимание на то, что до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены".В апреле посольство США официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора между Швейцарией и Соединенными Штатами. Федеральное управление юстиции распорядилось передать россиянина США еще 24 июня этого года. Поскольку все апелляции защиты отклонили, постановление швейцарского минюста вступило в законную силу, пояснили в ведомстве.Клюшина арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин — учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.

https://ria.ru/20211215/klyushin-1763883209.html

сша

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, швейцария, европейский суд по правам человека (еспч)