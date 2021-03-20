https://ria.ru/20210320/kiberprestupleniya-1602082409.html

В США россиянина Медведева осудили на десять лет за киберпреступления

В США россиянина Медведева осудили на десять лет за киберпреступления

Американский суд вынес приговор россиянину Сергею Медведеву, которого обвиняют в киберпреступлениях, следует из сообщения Министерства юстиции США. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T00:44

2021-03-20T00:44

2021-03-20T11:41

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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Американский суд вынес приговор россиянину Сергею Медведеву, которого обвиняют в киберпреступлениях, следует из сообщения Министерства юстиции США.Медведева задержали в Нью-Йорке в марте 2018 года. В июне прошлого года он признал себя виновным в преступном сговоре, организованном транснациональной группировкой Infraud Organization.Американский Минюст считает россиянина одним из лидеров этой организации, которая занималась покупкой и продажей похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной, финансовой и банковской информации, вредоносных компьютерных программ и другой контрабандой. Как полагает ведомство, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко основали Infraud Organization в 2010 году. Ее основной целью был кардинг — покупка товаров в интернете по поддельным или украденным данным банковских карт. Организация действовала под лозунгом "На обман уповаем" — по аналогии с "На Бога уповаем" (In God we trust), надписью на долларах.

https://ria.ru/20201022/mid-1581031129.html

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