https://ria.ru/20210320/kiberprestupleniya-1602082409.html
В США россиянина Медведева осудили на десять лет за киберпреступления
В США россиянина Медведева осудили на десять лет за киберпреступления
Американский суд вынес приговор россиянину Сергею Медведеву, которого обвиняют в киберпреступлениях, следует из сообщения Министерства юстиции США. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T00:44
2021-03-20T00:44
2021-03-20T11:41
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Американский суд вынес приговор россиянину Сергею Медведеву, которого обвиняют в киберпреступлениях, следует из сообщения Министерства юстиции США.Медведева задержали в Нью-Йорке в марте 2018 года. В июне прошлого года он признал себя виновным в преступном сговоре, организованном транснациональной группировкой Infraud Organization.Американский Минюст считает россиянина одним из лидеров этой организации, которая занималась покупкой и продажей похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной, финансовой и банковской информации, вредоносных компьютерных программ и другой контрабандой. Как полагает ведомство, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко основали Infraud Organization в 2010 году. Ее основной целью был кардинг — покупка товаров в интернете по поддельным или украденным данным банковских карт. Организация действовала под лозунгом "На обман уповаем" — по аналогии с "На Бога уповаем" (In God we trust), надписью на долларах.
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости.
Американский суд вынес приговор россиянину Сергею Медведеву, которого обвиняют в киберпреступлениях, следует из сообщения Министерства юстиции США
.
"Сергей Медведев, он же Stells, segmed и serjbear, 33 лет из России <...> сегодня был приговорен к десяти годам тюрьмы", — заявили в ведомстве.
Медведева задержали в Нью-Йорке
в марте 2018 года. В июне прошлого года он признал себя виновным в преступном сговоре, организованном транснациональной группировкой Infraud Organization.
Американский Минюст считает россиянина одним из лидеров этой организации, которая занималась покупкой и продажей похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной, финансовой и банковской информации, вредоносных компьютерных программ и другой контрабандой.
Как полагает ведомство, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко основали Infraud Organization в 2010 году. Ее основной целью был кардинг — покупка товаров в интернете по поддельным или украденным данным банковских карт. Организация действовала под лозунгом "На обман уповаем" — по аналогии с "На Бога уповаем" (In God we trust), надписью на долларах.