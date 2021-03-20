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В США россиянина Медведева осудили на десять лет за киберпреступления
В США россиянина Медведева осудили на десять лет за киберпреступления
Американский суд вынес приговор россиянину Сергею Медведеву, которого обвиняют в киберпреступлениях, следует из сообщения Министерства юстиции США. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T00:44
2021-03-20T11:41
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Американский суд вынес приговор россиянину Сергею Медведеву, которого обвиняют в киберпреступлениях, следует из сообщения Министерства юстиции США.Медведева задержали в Нью-Йорке в марте 2018 года. В июне прошлого года он признал себя виновным в преступном сговоре, организованном транснациональной группировкой Infraud Organization.Американский Минюст считает россиянина одним из лидеров этой организации, которая занималась покупкой и продажей похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной, финансовой и банковской информации, вредоносных компьютерных программ и другой контрабандой. Как полагает ведомство, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко основали Infraud Organization в 2010 году. Ее основной целью был кардинг — покупка товаров в интернете по поддельным или украденным данным банковских карт. Организация действовала под лозунгом "На обман уповаем" — по аналогии с "На Бога уповаем" (In God we trust), надписью на долларах.
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россия, сша, в мире

В США россиянина Медведева осудили на десять лет за киберпреступления

00:44 20.03.2021 (обновлено: 11:41 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Американский суд вынес приговор россиянину Сергею Медведеву, которого обвиняют в киберпреступлениях, следует из сообщения Министерства юстиции США.

"Сергей Медведев, он же Stells, segmed и serjbear, 33 лет из России <...> сегодня был приговорен к десяти годам тюрьмы", — заявили в ведомстве.

Медведева задержали в Нью-Йорке в марте 2018 года. В июне прошлого года он признал себя виновным в преступном сговоре, организованном транснациональной группировкой Infraud Organization.
Американский Минюст считает россиянина одним из лидеров этой организации, которая занималась покупкой и продажей похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной, финансовой и банковской информации, вредоносных компьютерных программ и другой контрабандой.
Как полагает ведомство, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко основали Infraud Organization в 2010 году. Ее основной целью был кардинг — покупка товаров в интернете по поддельным или украденным данным банковских карт. Организация действовала под лозунгом "На обман уповаем" — по аналогии с "На Бога уповаем" (In God we trust), надписью на долларах.
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