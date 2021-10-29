https://ria.ru/20211029/kibermoshennichestvo-1756788463.html

Дипломаты рассказали об экстрадиции россиянина из Южной Кореи в США

Дипломаты рассказали об экстрадиции россиянина из Южной Кореи в США - РИА Новости, 29.10.2021

Дипломаты рассказали об экстрадиции россиянина из Южной Кореи в США

Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина по делу о кибермошенничестве в США, сообщили РИА Новости в посольстве в Сеуле. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T07:48

2021-10-29T07:48

2021-10-29T08:52

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина по делу о кибермошенничестве в США, сообщили РИА Новости в посольстве в Сеуле.Владимира Дунаева задержали 25 мая по запросу американцев."В период пребывания подозреваемого в СИЗО <…> консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с россиянином, а также с его родными и близкими, осуществляли передачу корреспонденции, оказывали <…> консульское содействие", — сказал представитель ведомства.Он уточнил, что по итогам судебных слушаний окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство американской стороны о выдаче, и 15 октября Дунаева экстрадировали в Атланту."Дальнейшее содействие российскому гражданину и контакты с американскими правоохранительными органами будут продолжены в США", — добавили в посольстве.Накануне о передаче Соединенным Штатам россиянина сообщил американский Минюст. Кроме Дунаева, по делу проходят россиянка Анна Витте, ранее арестованная в Майами (в других документах министерства ее называли гражданкой Латвии), а также четверо остающихся на свободе россиян и украинец.Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру.Дунаеву грозит до 60 лет лишения свободы, Витте — до 30.

https://ria.ru/20210723/khakery-1742457355.html

сша

южная корея

россия

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2021

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в мире, сша, южная корея, россия