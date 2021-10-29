Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/kibermoshennichestvo-1756788463.html
Дипломаты рассказали об экстрадиции россиянина из Южной Кореи в США
Дипломаты рассказали об экстрадиции россиянина из Южной Кореи в США - РИА Новости, 29.10.2021
Дипломаты рассказали об экстрадиции россиянина из Южной Кореи в США
Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина по делу о кибермошенничестве в США, сообщили РИА Новости в посольстве в Сеуле. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T07:48
2021-10-29T08:52
в мире
сша
южная корея
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина по делу о кибермошенничестве в США, сообщили РИА Новости в посольстве в Сеуле.Владимира Дунаева задержали 25 мая по запросу американцев."В период пребывания подозреваемого в СИЗО &lt;…&gt; консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с россиянином, а также с его родными и близкими, осуществляли передачу корреспонденции, оказывали &lt;…&gt; консульское содействие", — сказал представитель ведомства.Он уточнил, что по итогам судебных слушаний окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство американской стороны о выдаче, и 15 октября Дунаева экстрадировали в Атланту."Дальнейшее содействие российскому гражданину и контакты с американскими правоохранительными органами будут продолжены в США", — добавили в посольстве.Накануне о передаче Соединенным Штатам россиянина сообщил американский Минюст. Кроме Дунаева, по делу проходят россиянка Анна Витте, ранее арестованная в Майами (в других документах министерства ее называли гражданкой Латвии), а также четверо остающихся на свободе россиян и украинец.Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру.Дунаеву грозит до 60 лет лишения свободы, Витте — до 30.
https://ria.ru/20210723/khakery-1742457355.html
сша
южная корея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, южная корея, россия
07:48 29.10.2021 (обновлено: 08:52 29.10.2021)
 
Дипломаты рассказали об экстрадиции россиянина из Южной Кореи в США

В посольстве в Южной Корее рассказали об экстрадиции россиянина Владимира Дунаева в США

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина по делу о кибермошенничестве в США, сообщили РИА Новости в посольстве в Сеуле.
Владимира Дунаева задержали 25 мая по запросу американцев.
"В период пребывания подозреваемого в СИЗО <…> консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с россиянином, а также с его родными и близкими, осуществляли передачу корреспонденции, оказывали <…> консульское содействие", — сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что по итогам судебных слушаний окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство американской стороны о выдаче, и 15 октября Дунаева экстрадировали в Атланту.
"Дальнейшее содействие российскому гражданину и контакты с американскими правоохранительными органами будут продолжены в США", — добавили в посольстве.
Накануне о передаче Соединенным Штатам россиянина сообщил американский Минюст. Кроме Дунаева, по делу проходят россиянка Анна Витте, ранее арестованная в Майами (в других документах министерства ее называли гражданкой Латвии), а также четверо остающихся на свободе россиян и украинец.
Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру.
Дунаеву грозит до 60 лет лишения свободы, Витте — до 30.
Вирус - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 02:12
Глава ЦРУ сомневается в возможности властей России повлиять на хакеровГлава ЦРУ сомневается, что власти РФ могут повлиять на хакеров, атакующих объекты в США
 
В миреСШАЮжная КореяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
12:04На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц
12:04Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
12:02В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19
12:00В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
12:00Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
11:53Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
11:53Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек
11:53Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
11:51Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым
11:50В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз
11:50Ученый рассказал о магнитной буре на Солнце
11:48В Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния
Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахтаПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязиНа Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птицКосмонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общенияВ Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажиркиУровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский языкПолную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человекЖителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища ИсмаиловымВ России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона разУченый рассказал о магнитной буре на СолнцеВ Москве выявили 7511 новых случаев заражения коронавирусом