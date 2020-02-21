В Испании задержали россиянку по запросу США

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российскую переводчицу Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США , сообщил телеканал RT со ссылкой на президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

По его словам, в комитет обратилась мать задержанной.

Ионов уточнил, что Красилова поехала в командировку в Испанию 10 февраля, а через четыре дня ее задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрических данных третьим лицам.

В последующем выяснилось, что Вашингтон объявил переводчицу в международный розыск.

В случае экстрадиции в США россиянке грозит пожизненное заключение. Сейчас Красилова находится в СИЗО.

Мать задержанной рассказала, что женщина работала в международном отделе американского посольства: снимала отпечатки пальцев. А позднее устроилась на работу во "Всероссийский центр карантина растений", подведомственный Россельхознадзору.

Арест Красиловой подтвердили в МИД. В ведомстве отметили, что ситуация находится под контролем российского посольства в Испании.

Задержанную посетили сотрудники офиса почетного консула России на Канарских островах и передали ей теплые вещи и гигиенические принадлежности.