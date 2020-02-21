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В Испании задержали россиянку по запросу США
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РИА Новости

В Испании задержали россиянку по запросу США

16:50 21.02.2020 (обновлено: 18:39 21.02.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США, сообщил телеканал RT со ссылкой на президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
По его словам, в комитет обратилась мать задержанной.
Ионов уточнил, что Красилова поехала в командировку в Испанию 10 февраля, а через четыре дня ее задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрических данных третьим лицам.
В последующем выяснилось, что Вашингтон объявил переводчицу в международный розыск.
В случае экстрадиции в США россиянке грозит пожизненное заключение. Сейчас Красилова находится в СИЗО.
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Мать задержанной рассказала, что женщина работала в международном отделе американского посольства: снимала отпечатки пальцев. А позднее устроилась на работу во "Всероссийский центр карантина растений", подведомственный Россельхознадзору.
Арест Красиловой подтвердили в МИД. В ведомстве отметили, что ситуация находится под контролем российского посольства в Испании.
Задержанную посетили сотрудники офиса почетного консула России на Канарских островах и передали ей теплые вещи и гигиенические принадлежности.
"По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Продолжим самым внимательным образом следить за ситуацией, добиваться соблюдения прав и законных интересов Красиловой. Россиянке будет оказано максимально возможное содействие в рамках полномочий, имеющихся у российского загранучреждения", — заключили в МИД.
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302319731381
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Олеся КрасиловаРоссияСШАИспанияВ мире
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А не надо работать на "дядю Сэма", они всегда "отблагодарят".
21 февраля, 16:58
АГАлександр Гислер
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Надо работать на дядю Вову за зарплату в три раза меньше а то и в десять?
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Колинька Бобиков
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