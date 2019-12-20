Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

РИМ, 20 дек — РИА Новости. Итальянский суд постановил экстрадировать Итальянский суд постановил экстрадировать в США арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова , заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца.

"Суд вынес решение об экстрадиции. У защиты есть 15 дней на обжалование в Кассационном суде", — сказал адвокат.

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.

Коршунов — топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21.

В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Топ-менеджеру в России грозит до десяти лет заключения.