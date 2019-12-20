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2019-12-20T18:35+0300
https://ria.ru/20191220/1562633623.html
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
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РИА Новости

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

12:19 20.12.2019 (обновлено: 18:35 20.12.2019)
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© Фото : Центр стратегических разработок в гражданской авиацииАлександр Коршунов
Александр Коршунов
© Фото : Центр стратегических разработок в гражданской авиации
РИМ, 20 дек — РИА Новости. Итальянский суд постановил экстрадировать в США арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца.

"Суд вынес решение об экстрадиции. У защиты есть 15 дней на обжалование в Кассационном суде", — сказал адвокат.

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
Коршунов — топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21.
В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Топ-менеджеру в России грозит до десяти лет заключения.
Российская сторона также добивается экстрадиции Коршунова, однако данный вопрос не будет рассматриваться итальянским судом и находится в ведении министра юстиции Италии, поскольку топ-менеджер ОДК уже дал согласие на подобную процедуру.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
6 сентября, 13:39
Слуцкий прокомментировал задержание сотрудника ОДК Коршунова по запросу США
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Обсудить 7
Александр КоршуновМС-21РостехРимЗадержание сотрудника ОДК в ИталииОбъединенная двигателестроительная корпорацияИталияСШАВ мире
Популярные комментарии
Единственно правильный ход, что его и в России в розыск подали. Надо попытаться выцарапать его, чтобы к амерам не попал, т.к. владеет конфиденциальной информацией.
20 декабря, 12:49
sshokollayder
1830001
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