https://ria.ru/20220110/obvinenie-1767187417.html

США отозвали обвинения против российского музыканта Казначеева

США отозвали обвинения против российского музыканта Казначеева - РИА Новости, 10.01.2022

США отозвали обвинения против российского музыканта Казначеева

Власти США отозвали запрос на экстрадицию из Германии российского музыканта Дениса Казначеева, сообщила его менеджер Дениз Глук. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T16:01

2022-01-10T16:01

2022-01-10T17:12

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БЕРЛИН, 10 янв — РИА Новости. Власти США отозвали запрос на экстрадицию из Германии российского музыканта Дениса Казначеева, сообщила его менеджер Дениз Глук."Спустя полтора года борьбы за справедливость для Дениса США сняли все обвинения против Дениса и отозвали запрос экстрадиции!" — написала она в Facebook.Казначеева, уроженца города Таштагола, задержали в Берлине 29 мая 2020 года. В США его подозревали в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов. Музыканту грозило лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева начали публичную кампанию в его поддержку. По словам адвоката Йонатана Бурмайстера, россиянин передал американским властям свое компьютерное оборудование и пароли, их изучение должно доказать его невиновность.В середине июля 2020-го Казначеева освободили под залог, но в конце 2021-го Апелляционный суд Берлина постановил выдать его США.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Москва считает недопустимой экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. По ее словам, Россия принципиально никогда не признавала и не признает экстерриториальную юрисдикцию американских судебных органов, как и каких-либо других государств.Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic.

https://ria.ru/20211222/ekstraditsiya-1765016759.html

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