БАНГКОК, 13 фев — РИА Новости. Российские дипломаты в понедельник вечером посетили в бангкокской следственной тюрьме россиянина Сергея Медведева, задержанного 2 февраля таиландской полицией по запросу США, сообщил РИА Новости во вторник заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Медведев был задержан по запросу американских властей в порядке "задержания в ожидании экстрадиции" по обвинению в хакерстве и интернет-мошенничестве, а также в торговле запрещенными предметами через интернет. Американские правоохранительные органы считают россиянина "вторым лицом и руководителем "темного" интернет-сайта", через который продавались наркотики и оружие, краденые данные кредитных карт и банковских счетов, а также личные данные граждан. Задержание Медведева, по словам американских правоохранителей, стало частью международной операции: были задержаны еще 13 человек, которые проводили незаконные операции на интернет-сайте InFraud, в восьми странах мира.

"Мы вчера посетили Сергея Медведева в следственной тюрьме Bangkok Remand Prison с консульским визитом. Жалоб на обращение со стороны таиландских полицейских и охраны тюрьмы у россиянина нет, жалоб на здоровье тоже", — сообщил агентству дипломат.

"По словам самого Медведева, его обвиняют, в основном, в том, что он размещал на интернет-сайте краденые данные кредитных карт, банковских счетов и личную информацию граждан, в том числе граждан США", — добавил консул.

Он также сообщил, что запрос на задержание гражданина РФ в Таиланд направило не Федеральное бюро расследований (ФБР), а Департамент внутренней безопасности США (Department of Homeland Security), спецслужба, созданная после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Подробной информации о содержании запроса на экстрадицию и о сроках проведения экстрадиционных слушаний в Таиланде Медведеву пока не сообщали, сказал Соснов. Он добавил, что в понедельник вечером посольство РФ в Бангкоке получило полицейский рапорт о задержании Медведева, в котором говорится только о факте задержания по запросу США по обвинениям, связанным с деятельностью в даркнете ("темный интернет") и интернет-мошенничестве.

По таиландскому Закону об экстрадиции и американо-таиландскому договору об экстрадиции, в случае, если задержанный отказывается от добровольного выезда в США под конвоем, вопрос об экстрадиции решается таиландским судом.