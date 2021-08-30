https://ria.ru/20210830/klyushin-1747882241.html

Швейцария отказала России в экстрадиции бизнесмена Клюшина

Швейцария отказала России в экстрадиции бизнесмена Клюшина - РИА Новости, 30.08.2021

Швейцария отказала России в экстрадиции бизнесмена Клюшина

Федеральное управление юстиции Швейцарии отклонило запрос России об экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина, задержанного в Конфедерации по запросу... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:42

2021-08-30T18:42

2021-08-30T18:42

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ЦЮРИХ, 30 авг - РИА Новости. Федеральное управление юстиции Швейцарии отклонило запрос России об экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина, задержанного в Конфедерации по запросу Соединенных Штатов Америки, сообщили РИА Новости в ведомстве.По данным федерального управления, Россия направила запрос о выдаче Клюшина 7 апреля – на 12 дней раньше, чем со своей стороны это сделали США. Клюшин 21 марта был арестован в Швейцарии по запросу США по обвинению в финансовых махинациях. По словам официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер, в США Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников."Факт, изложенный в запросе, не подлежит уголовной ответственности в соответствии со швейцарским законодательством. В связи с отсутствием двойной подсудности, которая является важным условием для экстрадиции в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, 12 августа 2021 года федеральное управление юстиции сообщило российским властям, что запрос был отклонен", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, это решение не может быть оспорено.Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Как сообщается на сайте компании, IT-решения "М13" используют администрация президента РФ, правительство, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации.

https://ria.ru/20210806/arest-1744675712.html

https://ria.ru/20210730/sud-1743698893.html

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в мире, сша, швейцария, россия