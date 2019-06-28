Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T04:04Z
https://ria.ru/20190628/1555995763.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Дипломаты посетили экстрадированную из Финляндии в США россиянку

04:04
460
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Посольство РФ потребовало от властей США соблюдения прав россиянки, экстрадированной на днях из Финляндии, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии.
"Дипломаты Посольства посетили экстрадированную 20 июня из Финляндии в США российскую гражданку Миру Тэраду в тюрьме города Александрии, штат Виргиния. Морально поддержали соотечественницу. Потребовали от американских властей обеспечения ее законных прав и интересов, а также предоставления ей квалифицированной медицинской помощи. Продолжим оказывать Миру Тэраде необходимое консульско-правовое содействие", - сказал представитель посольства.
Ранее в российском консульстве сообщили, что пограничная служба Финляндии задержала женщину 15 декабря 2018 года в аэропорту Вантаа, когда она летела из Петербурга транзитом в Испанию. В тот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся и сообщили, что задержание было произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей, где ее обвиняют в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год женщина нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину Мира Тэрада (до 2017 года Оксана Вовк, 1988 года рождения) отрицает.
Запрос об экстрадиции Тэрада в США поступил в финский минюст 23 января.
Анна Сорокина в Верховном суде штата Нью-Йорк. 25 апреля 2019
10 мая, 15:29
В США псевдомиллионершу из России приговорили к тюремному сроку
000043
Обсудить 0
ФинляндияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
Туск не согласился с мнением Путина о кризисе современной либеральной идеи
РИА
Новости
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
Украинские ультиматумы в ПАСЕ уже не сработают, заявила депутат Рады
Заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Светлана Лукаш
Российский шерпа в G20 оценила шансы на принятие итоговой декларации
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что в ситуации вокруг Ирана "нет никакой спешки"
Лента
новостей
США, Япония и Индия договорились вместе обеспечивать безопасность на море
Ликование выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп пожаловался на техническую неполадку в ходе встречи с Абэ и Моди
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Архивное фото
Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
Названы самые популярные в России виды компактного транспорта
Роспотребнадзор примет участие в совещании по вакцинам против Эболы в ДРК
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 декабря 2017
Спецслужбы Киргизии продолжают охранять Атамбаева
В Москве у безработной украли драгоценности на 4,5 миллиона рублей
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин заявил об отсутствии у "двадцатки" единой позиции по реформе ВТО
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21В Кемерово началось голосование по названию сквера на месте "Зимней вишни"
11:21Минск обратится в суд, если Москва не компенсирует ущерб от ЧП с нефтью
11:18В Казахстане завершили очистку города после ЧП в воинской части
11:15В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
11:14В Испании подросток умер из-за сильной жары, сообщили СМИ
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
Лента новостейМолния