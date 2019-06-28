Дипломаты посетили экстрадированную из Финляндии в США россиянку

Ранее в российском консульстве сообщили, что пограничная служба Финляндии задержала женщину 15 декабря 2018 года в аэропорту Вантаа, когда она летела из Петербурга транзитом в Испанию. В тот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся и сообщили, что задержание было произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей, где ее обвиняют в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год женщина нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину Мира Тэрада (до 2017 года Оксана Вовк, 1988 года рождения) отрицает.