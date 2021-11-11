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В США россиянина Жукова приговорили к десяти годам за кибермошенничество
В США россиянина Жукова приговорили к десяти годам за кибермошенничество - РИА Новости, 11.11.2021
В США россиянина Жукова приговорили к десяти годам за кибермошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил гражданина России Александра Жукова к десяти годам тюрьмы за кибермошенничество, говорится в заявлении Минюста США. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T05:20
2021-11-11T05:20
2021-11-11T11:32
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сша
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ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке приговорил гражданина России Александра Жукова к десяти годам тюрьмы за кибермошенничество, говорится в заявлении Минюста США.Судья Эрик Комити также обязал россиянина выплатить компенсацию в размере 3,8 миллиона долларов за причиненный им ущерб.Жукова арестовали в Болгарии в 2018 году по запросу Вашингтона. В 2019-м его экстрадировали в Соединенные Штаты.Кроме него, по делу проходили россияне Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. Общий ущерб от их незаконной деятельности оценили в 36 миллионов долларов.Жукова обвиняли в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах в интернете и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. С помощью такой схемы накручивались просмотры, в том числе на сайтах СМИ, например The New York Times и The Wall Street Journal. Как заявляла сторона обвинения, после этого россиянин отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру.
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РИА Новости
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в мире, болгария, сша, нью-йорк (город), вашингтон, александр жуков
05:20 11.11.2021 (обновлено: 11:32 11.11.2021)
В США россиянина Жукова приговорили к десяти годам за кибермошенничество
Россиянина Жукова приговорили к десяти годам тюрьмы в США за мошенничество в киберсфере
ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости.
Суд в Нью-Йорке
приговорил гражданина России Александра Жукова
к десяти годам тюрьмы за кибермошенничество, говорится в заявлении Минюста США
.
Судья Эрик Комити также обязал россиянина выплатить компенсацию в размере 3,8 миллиона долларов за причиненный им ущерб.
Жукова арестовали в Болгарии
в 2018 году по запросу Вашингтона. В 2019-м его экстрадировали в Соединенные Штаты.
Кроме него, по делу проходили россияне Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. Общий ущерб от их незаконной деятельности оценили в 36 миллионов долларов.
Жукова обвиняли в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах в интернете и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. С помощью такой схемы накручивались просмотры, в том числе на сайтах СМИ, например The New York Times и The Wall Street Journal. Как заявляла сторона обвинения, после этого россиянин отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру.