21:23 19.10.2022 (обновлено: 23:28 19.10.2022)
США обвинили пятерых россиян и двух нефтетрейдеров в уклонении от санкций
Минюст США предъявил пятерым россиянам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщило американское Министерство юстиции.
"(Они) проходят экстрадиционные процедуры", — указали в ведомстве.
Обвинения также предъявили Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.
Министерство называет Орехова и Усса совладельцами, а Кузургашеву — топ менеджером компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). Вашингтон обвиняет компанию в том, что она якобы "закупала у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного применения, включая полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребительной авиации, ракетных системах, "умных боеприпасах", радарах и спутниках".
Продукция затем якобы передавалась "конечным потребителям в России, включая находящиеся под санкциями фирмы, контролируемые Телегиным и Туляковым", утверждают американские власти.
Продукция затем якобы передавалась "конечным потребителям в России, включая находящиеся под санкциями фирмы, контролируемые Телегиным и Туляковым", утверждают американские власти.
Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как утверждается в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.