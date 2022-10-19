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США обвинили пятерых россиян и двух нефтетрейдеров в уклонении от санкций - РИА Новости, 19.10.2022
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США обвинили пятерых россиян и двух нефтетрейдеров в уклонении от санкций
США обвинили пятерых россиян и двух нефтетрейдеров в уклонении от санкций - РИА Новости, 19.10.2022
США обвинили пятерых россиян и двух нефтетрейдеров в уклонении от санкций
США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщило... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T21:23
2022-10-19T23:28
сша
россия
германия
италия
санкции в отношении россии
экономика
красноярский край
pdvsa
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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщило американское Министерство юстиции.Усса арестовали в Италии, он ждет экстрадиции в США. Еще одного из обвиняемых — Юрия Орехова — взяли под стражу в Германии."(Они) проходят экстрадиционные процедуры", — указали в ведомстве.Обвинения также предъявили Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.Министерство называет Орехова и Усса совладельцами, а Кузургашеву — топ менеджером компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). Вашингтон обвиняет компанию в том, что она якобы "закупала у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного применения, включая полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребительной авиации, ракетных системах, "умных боеприпасах", радарах и спутниках".Продукция затем якобы передавалась "конечным потребителям в России, включая находящиеся под санкциями фирмы, контролируемые Телегиным и Туляковым", утверждают американские власти.Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как утверждается в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220303/minfin-1776165871.html
https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825158257.html
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сша, россия, германия, италия, санкции в отношении россии, экономика, красноярский край, pdvsa
США, Россия, Германия, Италия, Санкции в отношении России, Экономика, Красноярский край, PDVSA
21:23 19.10.2022 (обновлено: 23:28 19.10.2022)
 
США обвинили пятерых россиян и двух нефтетрейдеров в уклонении от санкций

Минюст США предъявил пятерым россиянам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщило американское Министерство юстиции.
Усса арестовали в Италии, он ждет экстрадиции в США. Еще одного из обвиняемых — Юрия Орехова — взяли под стражу в Германии.
"(Они) проходят экстрадиционные процедуры", — указали в ведомстве.
Обвинения также предъявили Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Минфин США выпустил руководство по недопущению уклонений ЦБ от санкций
Министерство называет Орехова и Усса совладельцами, а Кузургашеву — топ менеджером компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). Вашингтон обвиняет компанию в том, что она якобы "закупала у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного применения, включая полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребительной авиации, ракетных системах, "умных боеприпасах", радарах и спутниках".

Продукция затем якобы передавалась "конечным потребителям в России, включая находящиеся под санкциями фирмы, контролируемые Телегиным и Туляковым", утверждают американские власти.
Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как утверждается в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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СШАРоссияГерманияИталияСанкции в отношении РоссииЭкономикаКрасноярский крайPDVSA
 
 
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