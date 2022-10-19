https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825230190.html

США обвинили пятерых россиян и двух нефтетрейдеров в уклонении от санкций

США обвинили пятерых россиян и двух нефтетрейдеров в уклонении от санкций - РИА Новости, 19.10.2022

США обвинили пятерых россиян и двух нефтетрейдеров в уклонении от санкций

США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщило... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T21:23

2022-10-19T21:23

2022-10-19T23:28

сша

россия

германия

италия

санкции в отношении россии

экономика

красноярский край

pdvsa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_81e9a49c4e8f9b9c32ad39584cec2a53.jpg

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщило американское Министерство юстиции.Усса арестовали в Италии, он ждет экстрадиции в США. Еще одного из обвиняемых — Юрия Орехова — взяли под стражу в Германии."(Они) проходят экстрадиционные процедуры", — указали в ведомстве.Обвинения также предъявили Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.Министерство называет Орехова и Усса совладельцами, а Кузургашеву — топ менеджером компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). Вашингтон обвиняет компанию в том, что она якобы "закупала у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного применения, включая полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребительной авиации, ракетных системах, "умных боеприпасах", радарах и спутниках".Продукция затем якобы передавалась "конечным потребителям в России, включая находящиеся под санкциями фирмы, контролируемые Телегиным и Туляковым", утверждают американские власти.Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как утверждается в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220303/minfin-1776165871.html

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825158257.html

сша

россия

германия

италия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, германия, италия, санкции в отношении россии, экономика, красноярский край, pdvsa