В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
Изначально об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, впоследствии информацию подтвердил МИД.
В сообщении внешнеполитического ведомства в фейсбуке говорится, что консульский отдел посольства занимается этим делом, Богачевой оказывают поддержку.
Источник агентства уточнил, что задержание произошло по запросу США позавчера около 22 часов в одной из гостиниц. Женщина со своим мужем и маленьким ребенком направлялась на отдых.
Член комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал ситуацию печальной.
"Непонятно ни одному здравомыслящему человеку в России, почему Белоруссия, братская нам республика, с которой мы строим Союзное Государство, ведет себя таким образом", — заявил депутат в беседе с РИА Новости.
Американские спецслужбы и спецпрокурор Роберт Мюллер несколько лет расследовали дело о "вмешательстве" Москвы в выборы президента США в 2016 году. Прямых доказательств никто так и не предъявил, из опубликованных докладов следует, что из России могло оказываться влияние через соцсети. В итоге обвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона предъявили трем компаниям и 13 россиянам, в том числе Богачевой.