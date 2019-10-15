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РИА Новости

В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США

11:30 15.10.2019 (обновлено: 14:57 15.10.2019)
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© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
Изначально об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, впоследствии информацию подтвердил МИД.
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13:36РИА Новости
В СПЧ будут выяснять обстоятельства задержания россиянки Богачевой в Минске
В сообщении внешнеполитического ведомства в фейсбуке говорится, что консульский отдел посольства занимается этим делом, Богачевой оказывают поддержку.
Источник агентства уточнил, что задержание произошло по запросу США позавчера около 22 часов в одной из гостиниц. Женщина со своим мужем и маленьким ребенком направлялась на отдых.
Член комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал ситуацию печальной.
"Непонятно ни одному здравомыслящему человеку в России, почему Белоруссия, братская нам республика, с которой мы строим Союзное Государство, ведет себя таким образом", — заявил депутат в беседе с РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
6 октября, 14:58РИА Новости
Путин назвал цель обвинений о вмешательстве России в американские выборы
Американские спецслужбы и спецпрокурор Роберт Мюллер несколько лет расследовали дело о "вмешательстве" Москвы в выборы президента США в 2016 году. Прямых доказательств никто так и не предъявил, из опубликованных докладов следует, что из России могло оказываться влияние через соцсети. В итоге обвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона предъявили трем компаниям и 13 россиянам, в том числе Богачевой.
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Задержание россиянки в БелоруссииАнна БогачеваМинскРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Батька,заиграешься с амерами,-жди оранжевое...
15 октября, 12:19
дмитрий прерис
27531102
Ну, как говорила Псаки, теперь и нам пора посылать флот к берегам Белоруссии.
15 октября, 12:01
bbogdanov65.ivanovo
180200115
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