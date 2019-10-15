В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.

Изначально об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, впоследствии информацию подтвердил МИД.

В сообщении внешнеполитического ведомства в фейсбуке говорится, что консульский отдел посольства занимается этим делом, Богачевой оказывают поддержку.

Источник агентства уточнил, что задержание произошло по запросу США позавчера около 22 часов в одной из гостиниц. Женщина со своим мужем и маленьким ребенком направлялась на отдых.

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"Непонятно ни одному здравомыслящему человеку в России, почему Белоруссия, братская нам республика, с которой мы строим Союзное Государство, ведет себя таким образом", — заявил депутат в беседе с РИА Новости.