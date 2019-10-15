В Госдуме прокомментировали задержание россиянки Богачевой в Минске

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Член комитета по делам СНГ Госдумы Виктор Водолацкий выразил недоумение действиями властей Белоруссии, арестовавшими 13 октября в Минске гражданку РФ Анну Богачеву, и назвал ситуацию печальной, выразив надежду, что в ближайшее время все прояснится ее отпустят.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что гражданка России Анна Богачева была задержана в Минске в минувшее воскресенье. По его данным, задержание произошло по запросу США, которые ранее поместили Богачеву в свой санкционный список в связи с якобы имевшим место "вмешательством" в выборы США. Впоследствии председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич подтвердил РИА Новости задержание Богачевой.

"Непонятно ни одному здравомыслящему человеку в России, почему Белоруссия, братская нам республика, с которой мы строим Союзное Государство, ведет себя таким образом", – заявил депутат в беседе с РИА Новости.

Кроме того, парламентарий отметил, что, вероятно, произошедшее является следствием стремления Белоруссии продемонстрировать свою независимость от России и готовность "придерживаться всех международных указивок США".

"Печально то, что некоторые мои коллеги, которые уже подходили ко мне, учитывая, что как раз комитет отвечает за взаимодействие и работу с соотечественниками, что это предательство", – сообщил депутат во время разговора с корреспондентом РИА Новости.