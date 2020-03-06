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Москва требует отозвать запрос США на экстрадицию россиянки из Испании
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РИА Новости

Москва требует отозвать запрос США на экстрадицию россиянки из Испании

11:56 06.03.2020
2010
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва в жесткой форме потребовала от США отозвать запрос на экстрадицию россиянки Олеси Красиловой из Испании, принимаются меры по ее освобождению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ее задержание - это еще один пример охоты на российских граждан, которую США развязали по всему миру. Мы надеемся, что испанские власти займут принципиальную правовую позицию в этом деле, которое будет иметь прямые последствия для двухсторонних связей. В МИД Испании уже получили российскую ноту, в которой выражена серьезная озабоченность беспрецедентным задержанием, помещением под стражу российской гражданки с призывом к испанской стороне отказать в ее экстрадиции в США. Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению прав, законных интересов, призываем испанцев не предпринимать шагов, которые могут еще больше усугубить сложившуюся ситуацию, которая находится вообще вне правового поля", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
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"Потребовали в жесткой форме от американских властей отозвать запрос на экстрадицию Красиловой в США. Мы продолжим добиваться скорейшего освобождения российской гражданки. В этой связи Мадрид посетила делегация соответствующей российской госструктуры для организации адвокатской защиты обвиняемой при поддержке посольства России между организацией работодателем и русскоязычным адвокатом. Подписан соответствующий договор", - заявила она.
Ранее российский МИД сообщил, что испанская полиция задержала гражданку РФ Красилову, которая является сотрудницей Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ, подведомственное Россельхознадзору). Красилова, прибывшая на территорию Испании в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации, была задержана 14 февраля при вылете из аэропорта на острове Тенерифе. МИД также указывал, что, по имеющимся неофициальным сведениям, помещение россиянки под стражу может быть связано с обращением американской стороны.
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РоссияОлеся КрасиловаСШАИспанияВ мире
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