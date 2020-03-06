Москва требует отозвать запрос США на экстрадицию россиянки из Испании

"Ее задержание - это еще один пример охоты на российских граждан, которую США развязали по всему миру. Мы надеемся, что испанские власти займут принципиальную правовую позицию в этом деле, которое будет иметь прямые последствия для двухсторонних связей. В МИД Испании уже получили российскую ноту, в которой выражена серьезная озабоченность беспрецедентным задержанием, помещением под стражу российской гражданки с призывом к испанской стороне отказать в ее экстрадиции в США. Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению прав, законных интересов, призываем испанцев не предпринимать шагов, которые могут еще больше усугубить сложившуюся ситуацию, которая находится вообще вне правового поля", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
28 сентября 2017, 16:14Левашов выступил против экстрадиции из Испании в США
"Потребовали в жесткой форме от американских властей отозвать запрос на экстрадицию Красиловой в США. Мы продолжим добиваться скорейшего освобождения российской гражданки. В этой связи Мадрид посетила делегация соответствующей российской госструктуры для организации адвокатской защиты обвиняемой при поддержке посольства России между организацией работодателем и русскоязычным адвокатом. Подписан соответствующий договор", - заявила она.
Ранее российский МИД сообщил, что испанская полиция задержала гражданку РФ Красилову, которая является сотрудницей Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ, подведомственное Россельхознадзору). Красилова, прибывшая на территорию Испании в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации, была задержана 14 февраля при вылете из аэропорта на острове Тенерифе. МИД также указывал, что, по имеющимся неофициальным сведениям, помещение россиянки под стражу может быть связано с обращением американской стороны.