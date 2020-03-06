Москва требует отозвать запрос США на экстрадицию россиянки из Испании

"Ее задержание - это еще один пример охоты на российских граждан, которую США развязали по всему миру. Мы надеемся, что испанские власти займут принципиальную правовую позицию в этом деле, которое будет иметь прямые последствия для двухсторонних связей. В МИД Испании уже получили российскую ноту, в которой выражена серьезная озабоченность беспрецедентным задержанием, помещением под стражу российской гражданки с призывом к испанской стороне отказать в ее экстрадиции в США. Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению прав, законных интересов, призываем испанцев не предпринимать шагов, которые могут еще больше усугубить сложившуюся ситуацию, которая находится вообще вне правового поля", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.