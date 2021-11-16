https://ria.ru/20211116/niderlandy-1759302079.html
Нидерланды подтвердили задержание россиянина по запросу США
Нидерланды подтвердили задержание россиянина по запросу США - РИА Новости, 16.11.2021
Нидерланды подтвердили задержание россиянина по запросу США
Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила РИА Новости задержание россиянина по запросу США по подозрению в причастности к киберпреступлениям, срок... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:19
2021-11-16T15:19
2021-11-16T19:22
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила РИА Новости задержание россиянина по запросу США по подозрению в причастности к киберпреступлениям, срок его содержания под стражей до передачи Штатам может составить до 60 дней, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Илзе де Хейр."Нет, пока нет", - сказала де Хейр в ответ на вопрос о том, получила ли голландская прокуратура от США запрос об экстрадиции задержанного.Она также отметила, что судебное разбирательство по делу россиянина не может начаться, пока Соединенные Штаты не пришлют полный пакет документов с запросом о его выдаче.Ранее адвокат Аркадий Бух заявил РИА Новости, что россиянин Денис Дубников был арестован 2 ноября в Нидерландах по запросу США. По его словам, россиянина задержали в Мексике агенты ФБР, которые вывезли его в Нидерланды, так как из этой страны проще организовать экстрадицию. Адвокат также сообщил, что россиянина обвиняют в отмывании денег. Дубникову в США грозит до 20 лет тюрьмы, добавил адвокат.
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сша, нидерланды, в мире, анастасия иванова, фбр
15:19 16.11.2021 (обновлено: 19:22 16.11.2021)
Нидерланды подтвердили задержание россиянина по запросу США
Прокуратура Нидерландов подтвердила задержание россиянина по запросу США
ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила РИА Новости задержание россиянина по запросу США по подозрению в причастности к киберпреступлениям, срок его содержания под стражей до передачи Штатам может составить до 60 дней, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Илзе де Хейр.
"Могу подтвердить, что 2 ноября в аэропорту Схипхол был задержан мужчина из России. Мы не можем сказать, когда произойдет его возможная экстрадиция в США. Срок содержания под стражей с целью выдачи составляет максимум 60 дней. В течение этих дней США должны подать полный пакет документов по запросу об экстрадиции", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.
"Нет, пока нет", - сказала де Хейр в ответ на вопрос о том, получила ли голландская прокуратура от США запрос об экстрадиции задержанного.
Она также отметила, что судебное разбирательство по делу россиянина не может начаться, пока Соединенные Штаты не пришлют полный пакет документов с запросом о его выдаче.
Ранее адвокат Аркадий Бух заявил РИА Новости, что россиянин Денис Дубников был арестован 2 ноября в Нидерландах
по запросу США
. По его словам, россиянина задержали в Мексике
агенты ФБР
, которые вывезли его в Нидерланды, так как из этой страны проще организовать экстрадицию. Адвокат также сообщил, что россиянина обвиняют в отмывании денег. Дубникову в США грозит до 20 лет тюрьмы, добавил адвокат.