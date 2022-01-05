https://ria.ru/20220105/klyushin-1766674379.html

Россиянин Клюшин не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США

Россиянин Клюшин не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США - РИА Новости, 05.01.2022

Россиянин Клюшин не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США

Гражданин России Владислав Клюшин на заседании суда не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T21:52

2022-01-05T21:52

2022-01-05T21:52

николай румянцев

сша

вашингтон (город)

владимир хохлов

россия

владислав клюшин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Гражданин России Владислав Клюшин на заседании суда не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США."Абсолютно невиновен", - сказал Клюшин по-русски, отвечая судье на вопрос о признании вины по первому пункту обвинения, в остальных пунктах он сказал "невиновен".Судья на процессе счел убедительными доводы обвинения о том, что подозреваемый может скрыться от правосудия, и отказал в освобождении под залог. Россиянин будет ожидать суда в заключении.Власти США обвиняют Клюшина в использовании при операциях с ценными бумагами непубличной корпоративной информации, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников. Россиянин является учредителем компании "M13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря 2021 года. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах. Экстрадиция произошла спустя несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.Как отмечал ранее американский минюст, по одному делу с Клюшиным проходят еще четверо российских граждан: Иван Ермаков, Николай Румянцев, Игорь Сладков и Михаил Ирзак.

https://ria.ru/20220104/plakhotnyuk-1766578405.html

https://ria.ru/20220103/klyushin-1766505019.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай румянцев, сша, вашингтон (город), владимир хохлов, россия, владислав клюшин