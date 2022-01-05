https://ria.ru/20220105/klyushin-1766674379.html
Россиянин Клюшин не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США
Россиянин Клюшин не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США - РИА Новости, 05.01.2022
Россиянин Клюшин не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США
Гражданин России Владислав Клюшин на заседании суда не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T21:52
2022-01-05T21:52
2022-01-05T21:52
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сша
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владислав клюшин
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Гражданин России Владислав Клюшин на заседании суда не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США."Абсолютно невиновен", - сказал Клюшин по-русски, отвечая судье на вопрос о признании вины по первому пункту обвинения, в остальных пунктах он сказал "невиновен".Судья на процессе счел убедительными доводы обвинения о том, что подозреваемый может скрыться от правосудия, и отказал в освобождении под залог. Россиянин будет ожидать суда в заключении.Власти США обвиняют Клюшина в использовании при операциях с ценными бумагами непубличной корпоративной информации, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников. Россиянин является учредителем компании "M13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря 2021 года. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах. Экстрадиция произошла спустя несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.Как отмечал ранее американский минюст, по одному делу с Клюшиным проходят еще четверо российских граждан: Иван Ермаков, Николай Румянцев, Игорь Сладков и Михаил Ирзак.
https://ria.ru/20220104/plakhotnyuk-1766578405.html
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николай румянцев, сша, вашингтон (город), владимир хохлов, россия, владислав клюшин
Россиянин Клюшин не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США
Россиянин Клюшин на заседании суда не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Гражданин России Владислав Клюшин на заседании суда не признал вины по вменяемым ему преступлениям в США.
"Абсолютно невиновен", - сказал Клюшин по-русски, отвечая судье на вопрос о признании вины по первому пункту обвинения, в остальных пунктах он сказал "невиновен".
Судья на процессе счел убедительными доводы обвинения о том, что подозреваемый может скрыться от правосудия, и отказал в освобождении под залог. Россиянин будет ожидать суда в заключении.
Власти США обвиняют Клюшина в использовании при операциях с ценными бумагами непубличной корпоративной информации, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников. Россиянин является учредителем компании "M13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря 2021 года. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов
заявлял РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США
является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона
на граждан России
в третьих странах. Экстрадиция произошла спустя несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.
Как отмечал ранее американский минюст, по одному делу с Клюшиным проходят еще четверо российских граждан: Иван Ермаков, Николай Румянцев
, Игорь Сладков и Михаил Ирзак.