Суд в Болгарии разрешил экстрадировать в США россиянина Клостера
Суд в Болгарии разрешил немедленно экстрадировать в США якобы российского хакера Клостера
Болгарские полицейские в суде. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Суд в Болгарии разрешил немедленную экстрадицию в США россиянина Дениса Клостера, которого американские власти обвиняют в компьютерных преступлениях, сообщает газета "24 часа".
Клостер прибыл на лыжный курорт Банско (Благоевградская область на юго-западе Болгарии) 30 мая и был арестован через несколько дней по запросу минюста США.
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Окружной суд в Благоевграде оставил Клостера под стражей до фактической передачи задержанного уполномоченным органам запрашивающей страны. Как отмечается, решение суда является окончательным и не может быть опротестовано.
Как сообщается, ранее сам Клостер настаивал на скорейшей экстрадиции в США, чтобы доказать свою невиновность.
Как пишет издание, в документах американской стороны обвиняемый фигурирует под фамилией Емельянцев. Предполагается, что уроженец Омска носит фамилию Клостер (девичья фамилия его матери) только с 2019 года. По информации издания, Клостер недавно получил немецкое гражданство.
Министерство юстиции США заявило о ликвидации бот-сети RSOCKS, якобы управлявшейся хакерами из России и взломавшей миллионы компьютеров по всему миру. Хотя фамилии хакеров не назывались, СМИ утверждают, что Клостер мог быть одним из создателей бот-сети.