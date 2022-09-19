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Суд в Болгарии разрешил экстрадировать в США россиянина Клостера - РИА Новости, 19.09.2022
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Суд в Болгарии разрешил экстрадировать в США россиянина Клостера
Суд в Болгарии разрешил экстрадировать в США россиянина Клостера - РИА Новости, 19.09.2022
Суд в Болгарии разрешил экстрадировать в США россиянина Клостера
Суд в Болгарии разрешил немедленную экстрадицию в США россиянина Дениса Клостера, которого американские власти обвиняют в компьютерных преступлениях, сообщает... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:36
2022-09-19T17:36
в мире
сша
болгария
министерство юстиции сша
россия
омск
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Суд в Болгарии разрешил немедленную экстрадицию в США россиянина Дениса Клостера, которого американские власти обвиняют в компьютерных преступлениях, сообщает газета "24 часа".Клостер прибыл на лыжный курорт Банско (Благоевградская область на юго-западе Болгарии) 30 мая и был арестован через несколько дней по запросу минюста США.Окружной суд в Благоевграде оставил Клостера под стражей до фактической передачи задержанного уполномоченным органам запрашивающей страны. Как отмечается, решение суда является окончательным и не может быть опротестовано.Как сообщается, ранее сам Клостер настаивал на скорейшей экстрадиции в США, чтобы доказать свою невиновность.Как пишет издание, в документах американской стороны обвиняемый фигурирует под фамилией Емельянцев. Предполагается, что уроженец Омска носит фамилию Клостер (девичья фамилия его матери) только с 2019 года. По информации издания, Клостер недавно получил немецкое гражданство.Министерство юстиции США заявило о ликвидации бот-сети RSOCKS, якобы управлявшейся хакерами из России и взломавшей миллионы компьютеров по всему миру. Хотя фамилии хакеров не назывались, СМИ утверждают, что Клостер мог быть одним из создателей бот-сети.
https://ria.ru/20220818/ekstraditsiya-1810339503.html
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в мире, сша, болгария, министерство юстиции сша, россия, омск
В мире, США, Болгария, Министерство юстиции США, Россия, Омск
17:36 19.09.2022
 
Суд в Болгарии разрешил экстрадировать в США россиянина Клостера

Суд в Болгарии разрешил немедленно экстрадировать в США якобы российского хакера Клостера

© AFP 2022 / Nikolay DoychinovБолгарские полицейские в суде
Болгарские полицейские в суде - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov
Болгарские полицейские в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Суд в Болгарии разрешил немедленную экстрадицию в США россиянина Дениса Клостера, которого американские власти обвиняют в компьютерных преступлениях, сообщает газета "24 часа".
Клостер прибыл на лыжный курорт Банско (Благоевградская область на юго-западе Болгарии) 30 мая и был арестован через несколько дней по запросу минюста США.
Наручники - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 00:47
Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США
Окружной суд в Благоевграде оставил Клостера под стражей до фактической передачи задержанного уполномоченным органам запрашивающей страны. Как отмечается, решение суда является окончательным и не может быть опротестовано.
Как сообщается, ранее сам Клостер настаивал на скорейшей экстрадиции в США, чтобы доказать свою невиновность.
Как пишет издание, в документах американской стороны обвиняемый фигурирует под фамилией Емельянцев. Предполагается, что уроженец Омска носит фамилию Клостер (девичья фамилия его матери) только с 2019 года. По информации издания, Клостер недавно получил немецкое гражданство.
Министерство юстиции США заявило о ликвидации бот-сети RSOCKS, якобы управлявшейся хакерами из России и взломавшей миллионы компьютеров по всему миру. Хотя фамилии хакеров не назывались, СМИ утверждают, что Клостер мог быть одним из создателей бот-сети.
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 02:00
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В миреСШАБолгарияМинистерство юстиции СШАРоссияОмск
 
 
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