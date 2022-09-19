https://ria.ru/20220919/kloster-1817926474.html

Суд в Болгарии разрешил экстрадировать в США россиянина Клостера

Суд в Болгарии разрешил экстрадировать в США россиянина Клостера - РИА Новости, 19.09.2022

Суд в Болгарии разрешил экстрадировать в США россиянина Клостера

Суд в Болгарии разрешил немедленную экстрадицию в США россиянина Дениса Клостера, которого американские власти обвиняют в компьютерных преступлениях, сообщает... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:36

2022-09-19T17:36

2022-09-19T17:36

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Суд в Болгарии разрешил немедленную экстрадицию в США россиянина Дениса Клостера, которого американские власти обвиняют в компьютерных преступлениях, сообщает газета "24 часа".Клостер прибыл на лыжный курорт Банско (Благоевградская область на юго-западе Болгарии) 30 мая и был арестован через несколько дней по запросу минюста США.Окружной суд в Благоевграде оставил Клостера под стражей до фактической передачи задержанного уполномоченным органам запрашивающей страны. Как отмечается, решение суда является окончательным и не может быть опротестовано.Как сообщается, ранее сам Клостер настаивал на скорейшей экстрадиции в США, чтобы доказать свою невиновность.Как пишет издание, в документах американской стороны обвиняемый фигурирует под фамилией Емельянцев. Предполагается, что уроженец Омска носит фамилию Клостер (девичья фамилия его матери) только с 2019 года. По информации издания, Клостер недавно получил немецкое гражданство.Министерство юстиции США заявило о ликвидации бот-сети RSOCKS, якобы управлявшейся хакерами из России и взломавшей миллионы компьютеров по всему миру. Хотя фамилии хакеров не назывались, СМИ утверждают, что Клостер мог быть одним из создателей бот-сети.

https://ria.ru/20220818/ekstraditsiya-1810339503.html

https://ria.ru/20220809/vinnik-1808196018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, болгария, министерство юстиции сша, россия, омск