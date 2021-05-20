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В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы
В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 20.05.2021
В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы
Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил гражданина России Антона Богданова к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и хакерскую... РИА Новости, 20.05.2021
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил гражданина России Антона Богданова к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и хакерскую деятельность, сообщила пресс-служба минюста США.Согласно этим данным, 35-летний Богданов, также известный под псевдонимом "Кусок", с 2014 по 2016 год вместе с другими взломщиками обеспечил несанкционированный доступ к компьютерным системам частных компаний, работающих с налоговыми данными, и получил содержавшуюся в них личную информацию американских граждан. Подменяя информацию, злоумышленники добивались перечисления налогового вычета на свои счета, а процент с вырученных денег перечислялся Богданову."Богданов использовал высокотехнологичные инструменты для кражи двух значимых активов: информации, позволяющей установить личности других людей, и средств, принадлежащих американским налогоплательщикам", - указано в релизе американского минюста.В ведомстве напомнили, что в 2018 году россиянин был задержан в Бангкоке, после чего его экстрадировали в США. В январе 2020 года Богданов признал вину.Помимо тюремного заключения суд Нью-Йорка также обязал Богданова выплатить штраф в размере почти 477 тысяч долларов США.
https://ria.ru/20210520/vinnik-1733159849.html
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россия, министерство юстиции сша, сша, в мире

В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы

20:06 20.05.2021 (обновлено: 20:17 20.05.2021)
 
© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / J. David Ake
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил гражданина России Антона Богданова к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и хакерскую деятельность, сообщила пресс-служба минюста США.
Согласно этим данным, 35-летний Богданов, также известный под псевдонимом "Кусок", с 2014 по 2016 год вместе с другими взломщиками обеспечил несанкционированный доступ к компьютерным системам частных компаний, работающих с налоговыми данными, и получил содержавшуюся в них личную информацию американских граждан. Подменяя информацию, злоумышленники добивались перечисления налогового вычета на свои счета, а процент с вырученных денег перечислялся Богданову.
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"Богданов использовал высокотехнологичные инструменты для кражи двух значимых активов: информации, позволяющей установить личности других людей, и средств, принадлежащих американским налогоплательщикам", - указано в релизе американского минюста.
В ведомстве напомнили, что в 2018 году россиянин был задержан в Бангкоке, после чего его экстрадировали в США. В январе 2020 года Богданов признал вину.
Помимо тюремного заключения суд Нью-Йорка также обязал Богданова выплатить штраф в размере почти 477 тысяч долларов США.
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