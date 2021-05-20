https://ria.ru/20210520/rossiyanin-1733201358.html

В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы

В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 20.05.2021

В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил гражданина России Антона Богданова к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и хакерскую... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:06

2021-05-20T20:06

2021-05-20T20:17

россия

министерство юстиции сша

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_0:355:2400:1705_1920x0_80_0_0_3de4bc284ace1ad6bb19ed8167c18328.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил гражданина России Антона Богданова к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и хакерскую деятельность, сообщила пресс-служба минюста США.Согласно этим данным, 35-летний Богданов, также известный под псевдонимом "Кусок", с 2014 по 2016 год вместе с другими взломщиками обеспечил несанкционированный доступ к компьютерным системам частных компаний, работающих с налоговыми данными, и получил содержавшуюся в них личную информацию американских граждан. Подменяя информацию, злоумышленники добивались перечисления налогового вычета на свои счета, а процент с вырученных денег перечислялся Богданову."Богданов использовал высокотехнологичные инструменты для кражи двух значимых активов: информации, позволяющей установить личности других людей, и средств, принадлежащих американским налогоплательщикам", - указано в релизе американского минюста.В ведомстве напомнили, что в 2018 году россиянин был задержан в Бангкоке, после чего его экстрадировали в США. В январе 2020 года Богданов признал вину.Помимо тюремного заключения суд Нью-Йорка также обязал Богданова выплатить штраф в размере почти 477 тысяч долларов США.

https://ria.ru/20210520/vinnik-1733159849.html

https://ria.ru/20210513/daniya-1732171749.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство юстиции сша, сша, в мире