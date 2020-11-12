Посольство России прокомментировало ситуацию с музыкантом Казначеевым
14:19 12.11.2020 (обновлено: 14:29 12.11.2020)
© Фото : @Denis Kaznacheev/InstagramДенис Казначеев
© Фото : @Denis Kaznacheev/Instagram
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ находится в контакте с адвокатом россиянина Дениса Казначеева, подозреваемого в кибермошенничестве, обращений об оказании консульской помощи пока не поступало, заявили РИА Новости в дипмиссии в Берлине.
"Посольство России в ФРГ продолжает держать на контроле ситуацию вокруг российского гражданина Казначеева. арестованного в ФРГ по запросу США об экстрадиции и впоследствии выпущенного под залог. Готовность оказывать ему необходимую консульско-правовую поддержку неоднократно подтверждалась, в том числе после освобождения Казначеева из-под стражи. Поддерживаются контакты с его адвокатом. Обращений об оказании консульской помощи в адрес посольства пока не поступало", - заявил представитель посольства.
Полиция Берлина задержала уроженца кемеровского Таштагола Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест. Казначеева освободили под залог 15 июля.
Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic.
Как пояснил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, в среду во время онлайн-заседания рабочей группы "Гражданское общество" форума "Петербургский диалог" поднимался вопрос о многочисленных нарушениях прав Казначеева в ходе задержания, совместно с членом СПЧ при президенте РФ Евой Меркачевой готовится обращения в Фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, и консультативные советы МВД и Минюста Германии, чтобы оказать всяческую помощь россиянину.