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РИА Новости

В Белоруссии освободили россиянку, задержанную по запросу США

16:09 15.10.2019 (обновлено: 16:42 15.10.2019)
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры Белоруссии
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Задержанную в Белоруссии гражданку России Анну Богачеву освободили, сообщил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев.

"Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи", — уточнил он.

Собеседник агентства добавил, что сейчас решается вопрос о прекращении в отношении Богачевой международного розыска на территории Белоруссии.
О задержании россиянки стало известно во вторник. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что это произошло по запросу США и связано с расследованием Робера Мюллера.
Американские спецслужбы и спецпрокурор Мюллер несколько лет занимались делом о "вмешательстве" Москвы в выборы президента США в 2016 году. Прямых доказательств никто так и не предоставил, из опубликованных докладов следует, что из России могло оказываться влияние через соцсети. В итоге обвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона предъявили трем компаниям и 13 россиянам, в том числе Богачевой.
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В Госдуме прокомментировали задержание россиянки Богачевой в Минске
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Задержание россиянки в БелоруссииГенеральная прокуратура БелоруссииБелоруссияРоссияВ мире
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А осадочек остался.
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сергей карпухин
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Руслан Петров
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