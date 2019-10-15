В Белоруссии освободили россиянку, задержанную по запросу США

"Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи", — уточнил он.

О задержании россиянки стало известно во вторник. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что это произошло по запросу США и связано с расследованием Робера Мюллера.

Американские спецслужбы и спецпрокурор Мюллер несколько лет занимались делом о "вмешательстве" Москвы в выборы президента США в 2016 году. Прямых доказательств никто так и не предоставил, из опубликованных докладов следует, что из России могло оказываться влияние через соцсети. В итоге обвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона предъявили трем компаниям и 13 россиянам, в том числе Богачевой.