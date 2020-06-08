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2020-06-08T12:33
https://ria.ru/20200608/1572621130.html
Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США
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РИА Новости

Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США

12:33 08.06.2020
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© Фото : Центр стратегических разработок в гражданской авиацииАлександр Коршунов
Александр Коршунов
© Фото : Центр стратегических разработок в гражданской авиации
Александр Коршунов. Архивное фото
РИМ, 8 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Верховный кассационный суд Италии отклонил апелляцию на решение о выдаче топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова Соединенным Штатам, сообщил журналистам адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца.
"Суд подтвердил экстрадицию в США", - сообщил адвокат.
По его словам, защита ожидает поступление мотивационной части приговора.
"Потом министр должен принять решение между США и Россией", - сказал Кайяцца.
Коршунова задержали 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
В конце декабря итальянский суд постановил экстрадировать россиянина в США.
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Задержание сотрудника ОДК в ИталииАлександр КоршуновОбъединенная двигателестроительная корпорацияИталияСШАНеапольВ мире
Популярные комментарии
Россиян ловят-экстрадируют-сажают. И не только в "благодарной" за российскую помощь Италии. Россия вяло "возражает". Как-то уже скучно. И обидно за державу. Плохой-хороший был СССР, а такого безобразия не спускал. Что, мало в России итальянцев-американцев-немцев? Поймать и посадить. И пусть доказывают, что не верблюды. И хватит терпеть нарастающее глумление, хватит.
8 июня, 12:59
АБАлександр Белый
1600001
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