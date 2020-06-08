Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США

РИМ, 8 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Верховный кассационный суд Италии отклонил апелляцию на решение о выдаче топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова Соединенным Штатам, сообщил журналистам адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца.
"Суд подтвердил экстрадицию в США", - сообщил адвокат.
По его словам, защита ожидает поступление мотивационной части приговора.
"Потом министр должен принять решение между США и Россией", - сказал Кайяцца.
Коршунова задержали 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
В конце декабря итальянский суд постановил экстрадировать россиянина в США.
20 декабря 2019, 15:46Случаи экстрадиции россиян в третьи страны в 2017-2019 годах