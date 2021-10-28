https://ria.ru/20211028/rossiyane-1756775497.html

В США шестерых россиян обвинили в кибервымогательстве

В США шестерых россиян обвинили в кибервымогательстве - РИА Новости, 28.10.2021

В США шестерых россиян обвинили в кибервымогательстве

По делу о кибервымогательстве в США проходят шесть россиян и гражданин Украины, говорится в документах суда. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T23:41

2021-10-28T23:41

2021-10-28T23:58

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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. По делу о кибервымогательстве в США проходят шесть россиян и гражданин Украины, говорится в документах суда.Все они обвиняются в создании программы-вымогателя Trickbot.Лишь два обвиняемых названы в деле по именам, это российский гражданин Владимир Дунаев, экстрадированный ранее из Южной Кореи, и россиянка Алла Витте, арестованная в Майами (Флорида, США). В других документах Минюста ее называли также гражданкой Латвии.Кроме того, по делу проходят еще четверо граждан России, остающихся на свободе, и один украинец.Согласно обвинительному заключению, преступная группа действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме.Относительно четырех обвиняемых известно, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года они проживали в России.Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы. Витте "светит" до 30 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211028/kiberataka-1756602574.html

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в мире, украина, сша, россия