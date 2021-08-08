Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2020-2021 годах
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В районе города Балыкесир на западе Турции при аварии рейсового автобуса 14 человек погибли и 18 получили ранения. Автобус, выполнявший рейс Балыкесир – Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира.
Ниже приводится справочная информация о крупных ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2020-2021 годах
8 августа в районе города Балыкесир на западе Турции при аварии рейсового автобуса 14 человек погибли и 18 получили ранения. Автобус, выполнявший рейс Балыкесир – Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира.
3 августа в Мали в 20 километрах от административного центра области города Сегу столкнулись автобус и грузовик. Предполагается, что причиной ДТП стал пробой в шине грузовика. В результате аварии погибли 37 человек, несколько человек получили ранения.
19 июля в провинции Пенджаб на востоке Пакистана произошло столкновение пассажирского автобуса с большегрузным автомобилем, в результате которого, по меньшей мере, 27 человек погибли, более 30 пострадали.
10 июля на северо-востоке Алжира грузовик с прицепом столкнулся с автобусом, перевозившим отдыхающих из курортного района Джиджель в город Константина. 18 человек погибли, 11 получили ранения различной степени тяжести.
4 июля в Мозамбике произошло столкновение автобуса с двумя грузовиками. 31 человек погиб, 11 получили тяжелые травмы. По мнению полиции, причиной аварии могли стать плохая видимость и превышение скорости.
14 апреля в египетской провинции Асьют произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. По меньшей мере 20 человек погибли, еще три пострадали. ДТП произошло на дороге Асьют - Красное море. Автобус ехал из Каира в сторону провинции Сохаг. При попытке обогнать грузовик машины столкнулись, произошло возгорание.
15 марта в регионе Амхара на севере Эфиопии автобус, следовавший из города Гондэр в Аддис-Абебу, столкнулся с грузовиком. В результате столкновения 30 человек погибли, 11 пострадали.
3 февраля на севере Ганы столкнулись два автобуса, двигающихся навстречу друг другу. 17 человек погибли, 44 получили ранения. Авария произошла равно утром на автомагистрали, соединяющей города Кумаси и Тамале около населенного пункта Буйпе.
27 января недалеко от города Дшан в Камеруне автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим топливо. После ДТП транспортные средства загорелись. Погибли 53 человека, 29 получили ранения.
25 января утром в Бразилии в районе муниципалитета Гуаратуба штата Парана автобус, спускаясь по горной дороге, потерял управление и вылетел с трассы. Всего в автобусе ехали 54 пассажира и два водителя. Авария привела к гибели 19 человек, 33 получили травмы, из них семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии.
10 января в северо-восточной части Нигерии, в районе Тирвун штата Баучи произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. На момент аварии в автобусе находились 18 человек, в легковом автомобиле – четверо. В результате ДТП погибли 20 человек, еще двое получили ранения.
2020
В ночь 27 декабря на западе Камеруна в деревне Немале автобус столкнулся с грузовиком. Автобус, в котором находились более 60 человек, направлялся в столицу страны Яунде из города Фумбан. Столкновение произошло, когда автобус пытался объехать толпу людей на дороге. Авария унесла жизни 37 человек, 18 получили ранения.
23 декабря в Боливии автобус упал с высоты около 100 метров. По меньшей мере 12 человек погибли и 26 были ранены.
19 декабря утром на севере Бангладеш в округе Джайпурхат автобус столкнулся с поездом. Поезд протащил автобус по рельсам около 500 метров. По данным полиции, авария произошла из-за того, что сотрудник, работавший на железнодорожном переезде, уснул и не опустил шлагбаум. Он скрылся с места происшествия. В результате происшествия 10 человек из числа пассажиров автобуса скончались на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице, три получили ранения.
4 декабря на юго-востоке Бразилии в штате Минас-Жерайс автобус упал с 35-метровой эстакады. Погибли 17 человек, ранены 23 пассажира. Водитель и еще пять пассажиров скрылись с места аварии.
25 ноября в Бразилии в муниципалитете Тагуаи в штате Сан-Паулу произошло столкновение автобуса и грузовика. Погибли 32 человека и 15 пострадали.
11 октября в Таиланде в провинции Чаченгсао автобус, в котором находились около 60 человек, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре и столкнулся с товарным поездом. Погибли 20 человек, более 30 получили травмы различной степени тяжести.
27 сентября в Калининградской области между поселками Круглово и Кумачево в Зеленоградском городском округе столкнулись рейсовый автобус №120 "Калининград-Янтарный" и грузовик с песком. По данным полиции, автобус выехал на встречную полосу. Погибли шесть человек, в том числе девятилетний ребенок.
Пострадали 15 человек.
22 сентября в Ульчском районе Хабаровского края перевернулся автобус.
В результате ДТП пострадали 45 человек, в том числе ребенок.
12 сентября на автобане 24 в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания на севере Германии рейсовый автобус, следовавший в направлении Гамбурга, внезапно съехал с шоссе в кювет. В результате ДТП пострадал 31 человек.
11 августа в Мексике автобус перевернулся на трассе, ведущей из Мехико в город Толука. В результате ДТП погибли 10 человек, 25 получили ранения.
9 августа в Турции пассажирский автобус, следовавший из Карабюка в Стамбул, врезался в барьерное ограждение моста в районе деревни Чифталан на шоссе Кузей Мармара. В Результате ДТП погибли пять человек, 25 получили ранения.
В ночь на 4 августа на юго-западе Марокко перевернулся автобус. Инцидент произошел в 15 километрах севернее города Агадир. Автобус, в котором находилось 48 человек, следовал по маршруту между городами Эль-Джадида и Тан-Тан. В результате ДТП погибли 12 человек, 26 получили ранения.
27 июля в результате ДТП с автобусом в провинции Мерсин на юге Турции шесть человек погибли, 27 человек пострадали.
26 июля в центральной провинции Вьетнама Куанг Бин туристический автобус выехал с дороги и опрокинулся. На момент происшествия в автобусе находились около 40 человек. В результате ДТП погибли 14 человек.
11 июля в результате падения пассажирского автобуса со скалы во вьетнамской провинции Контум, пять человек погибли, 35 человек пострадали.
7 июля в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу автобус опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь. 21 человек погиб, 15 человек пострадали.
3 июля в Пакистане в провинции Пенджаб произошло столкновение поезда и автобуса. Погибли 29 человек.
31 мая в Непале автобус столкнулся с припаркованным у обочины грузовиком. Погибли 12 человек, 22 получили ранения.
14 мая на объездной дороге Гуна в Индии столкнулись автобус и грузовик. Восемь рабочих погибли, 54 получили ранения.
28 апреля на востоке Ирана произошло столкновение автобуса и грузовика. Погибли 12 человек, еще семь пострадали.
15 апреля в деревне Килимахева в прибрежной танзанийской области Пвани произошло ДТП с участием грузовика и небольшого автобуса марки Toyota Coaster. Погибли 18 человек, еще 15 пострадали.
9 марта между населенными пунктами Кавампе и Давадава в области Боно-Ист в центральной части Ганы столкнулись автобус и микроавтобус Sprinter, который помимо пассажиров перевозил мешки с перцем. В результате лобового столкновения оба автобуса загорелись. Погибли 27 человек.
7 марта на трассе Дамаск – Хомс в Сирии бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями. Погибли 30 человек.
28 февраля на юге Пакистана столкнулись автобус и скоростной поезд. Авария произошла из-за того, что автобус пытался объехать пробку на национальном шоссе и не увидел приближающегося поезда. Погибли 20 человек, ранения получили 23 человека.
12 февраля на скоростной автомагистрали Агра-Лакхнау в Индии двухэтажный автобус врезался в стоящий грузовик. Погибли 13 человек, более 30 получили ранения.
10 января в штате Уттар-Прадеш на севере Индии столкнулись пассажирский автобус и грузовик, перевозящий легковоспламеняющиеся материалы. В результате ДТП автобус загорелся. Погибли 20 человек.
6 января на автомагистрали Panamericana Sur на юге Перу произошла авария. Автобус, следовавший из Лимы в Арекипу (центр одноименного региона), потерял управление и столкнулся сразу с тремя минивэнами. Погибли 14 человек, почти 50 человек получили ранения.
3 января в штате Карен в Мьянме столкнулись автомобиль и пассажирский автобус. В результате ДТП автобус упал в овраг. Погибли 22 человека, десять пострадали.