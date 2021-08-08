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Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2020-2021 годах

Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2020-2021 годах - РИА Новости, 08.08.2021

Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2020-2021 годах

В районе города Балыкесир на западе Турции при аварии рейсового автобуса 14 человек погибли и 18 получили ранения. Автобус, выполнявший рейс Балыкесир –... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T13:42

2021-08-08T13:42

2021-08-08T13:42

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В районе города Балыкесир на западе Турции при аварии рейсового автобуса 14 человек погибли и 18 получили ранения. Автобус, выполнявший рейс Балыкесир – Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира.Ниже приводится справочная информация о крупных ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2020-2021 годах8 августа в районе города Балыкесир на западе Турции при аварии рейсового автобуса 14 человек погибли и 18 получили ранения. Автобус, выполнявший рейс Балыкесир – Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира.3 августа в Мали в 20 километрах от административного центра области города Сегу столкнулись автобус и грузовик. Предполагается, что причиной ДТП стал пробой в шине грузовика. В результате аварии погибли 37 человек, несколько человек получили ранения.19 июля в провинции Пенджаб на востоке Пакистана произошло столкновение пассажирского автобуса с большегрузным автомобилем, в результате которого, по меньшей мере, 27 человек погибли, более 30 пострадали.10 июля на северо-востоке Алжира грузовик с прицепом столкнулся с автобусом, перевозившим отдыхающих из курортного района Джиджель в город Константина. 18 человек погибли, 11 получили ранения различной степени тяжести.4 июля в Мозамбике произошло столкновение автобуса с двумя грузовиками. 31 человек погиб, 11 получили тяжелые травмы. По мнению полиции, причиной аварии могли стать плохая видимость и превышение скорости.14 апреля в египетской провинции Асьют произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. По меньшей мере 20 человек погибли, еще три пострадали. ДТП произошло на дороге Асьют - Красное море. Автобус ехал из Каира в сторону провинции Сохаг. При попытке обогнать грузовик машины столкнулись, произошло возгорание.15 марта в регионе Амхара на севере Эфиопии автобус, следовавший из города Гондэр в Аддис-Абебу, столкнулся с грузовиком. В результате столкновения 30 человек погибли, 11 пострадали.3 февраля на севере Ганы столкнулись два автобуса, двигающихся навстречу друг другу. 17 человек погибли, 44 получили ранения. Авария произошла равно утром на автомагистрали, соединяющей города Кумаси и Тамале около населенного пункта Буйпе.27 января недалеко от города Дшан в Камеруне автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим топливо. После ДТП транспортные средства загорелись. Погибли 53 человека, 29 получили ранения.25 января утром в Бразилии в районе муниципалитета Гуаратуба штата Парана автобус, спускаясь по горной дороге, потерял управление и вылетел с трассы. Всего в автобусе ехали 54 пассажира и два водителя. Авария привела к гибели 19 человек, 33 получили травмы, из них семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии.10 января в северо-восточной части Нигерии, в районе Тирвун штата Баучи произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. На момент аварии в автобусе находились 18 человек, в легковом автомобиле – четверо. В результате ДТП погибли 20 человек, еще двое получили ранения.2020В ночь 27 декабря на западе Камеруна в деревне Немале автобус столкнулся с грузовиком. Автобус, в котором находились более 60 человек, направлялся в столицу страны Яунде из города Фумбан. Столкновение произошло, когда автобус пытался объехать толпу людей на дороге. Авария унесла жизни 37 человек, 18 получили ранения.23 декабря в Боливии автобус упал с высоты около 100 метров. По меньшей мере 12 человек погибли и 26 были ранены.19 декабря утром на севере Бангладеш в округе Джайпурхат автобус столкнулся с поездом. Поезд протащил автобус по рельсам около 500 метров. По данным полиции, авария произошла из-за того, что сотрудник, работавший на железнодорожном переезде, уснул и не опустил шлагбаум. Он скрылся с места происшествия. В результате происшествия 10 человек из числа пассажиров автобуса скончались на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице, три получили ранения.4 декабря на юго-востоке Бразилии в штате Минас-Жерайс автобус упал с 35-метровой эстакады. Погибли 17 человек, ранены 23 пассажира. Водитель и еще пять пассажиров скрылись с места аварии.25 ноября в Бразилии в муниципалитете Тагуаи в штате Сан-Паулу произошло столкновение автобуса и грузовика. Погибли 32 человека и 15 пострадали.11 октября в Таиланде в провинции Чаченгсао автобус, в котором находились около 60 человек, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре и столкнулся с товарным поездом. Погибли 20 человек, более 30 получили травмы различной степени тяжести.27 сентября в Калининградской области между поселками Круглово и Кумачево в Зеленоградском городском округе столкнулись рейсовый автобус №120 "Калининград-Янтарный" и грузовик с песком. По данным полиции, автобус выехал на встречную полосу. Погибли шесть человек, в том числе девятилетний ребенок.Пострадали 15 человек.22 сентября в Ульчском районе Хабаровского края перевернулся автобус.В результате ДТП пострадали 45 человек, в том числе ребенок.12 сентября на автобане 24 в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания на севере Германии рейсовый автобус, следовавший в направлении Гамбурга, внезапно съехал с шоссе в кювет. В результате ДТП пострадал 31 человек.11 августа в Мексике автобус перевернулся на трассе, ведущей из Мехико в город Толука. В результате ДТП погибли 10 человек, 25 получили ранения.9 августа в Турции пассажирский автобус, следовавший из Карабюка в Стамбул, врезался в барьерное ограждение моста в районе деревни Чифталан на шоссе Кузей Мармара. В Результате ДТП погибли пять человек, 25 получили ранения.В ночь на 4 августа на юго-западе Марокко перевернулся автобус. Инцидент произошел в 15 километрах севернее города Агадир. Автобус, в котором находилось 48 человек, следовал по маршруту между городами Эль-Джадида и Тан-Тан. В результате ДТП погибли 12 человек, 26 получили ранения.27 июля в результате ДТП с автобусом в провинции Мерсин на юге Турции шесть человек погибли, 27 человек пострадали.26 июля в центральной провинции Вьетнама Куанг Бин туристический автобус выехал с дороги и опрокинулся. На момент происшествия в автобусе находились около 40 человек. В результате ДТП погибли 14 человек.11 июля в результате падения пассажирского автобуса со скалы во вьетнамской провинции Контум, пять человек погибли, 35 человек пострадали.7 июля в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу автобус опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь. 21 человек погиб, 15 человек пострадали.3 июля в Пакистане в провинции Пенджаб произошло столкновение поезда и автобуса. Погибли 29 человек.31 мая в Непале автобус столкнулся с припаркованным у обочины грузовиком. Погибли 12 человек, 22 получили ранения.14 мая на объездной дороге Гуна в Индии столкнулись автобус и грузовик. Восемь рабочих погибли, 54 получили ранения.28 апреля на востоке Ирана произошло столкновение автобуса и грузовика. Погибли 12 человек, еще семь пострадали.15 апреля в деревне Килимахева в прибрежной танзанийской области Пвани произошло ДТП с участием грузовика и небольшого автобуса марки Toyota Coaster. Погибли 18 человек, еще 15 пострадали.9 марта между населенными пунктами Кавампе и Давадава в области Боно-Ист в центральной части Ганы столкнулись автобус и микроавтобус Sprinter, который помимо пассажиров перевозил мешки с перцем. В результате лобового столкновения оба автобуса загорелись. Погибли 27 человек.7 марта на трассе Дамаск – Хомс в Сирии бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями. Погибли 30 человек.28 февраля на юге Пакистана столкнулись автобус и скоростной поезд. Авария произошла из-за того, что автобус пытался объехать пробку на национальном шоссе и не увидел приближающегося поезда. Погибли 20 человек, ранения получили 23 человека.12 февраля на скоростной автомагистрали Агра-Лакхнау в Индии двухэтажный автобус врезался в стоящий грузовик. Погибли 13 человек, более 30 получили ранения.10 января в штате Уттар-Прадеш на севере Индии столкнулись пассажирский автобус и грузовик, перевозящий легковоспламеняющиеся материалы. В результате ДТП автобус загорелся. Погибли 20 человек.6 января на автомагистрали Panamericana Sur на юге Перу произошла авария. Автобус, следовавший из Лимы в Арекипу (центр одноименного региона), потерял управление и столкнулся сразу с тремя минивэнами. Погибли 14 человек, почти 50 человек получили ранения.3 января в штате Карен в Мьянме столкнулись автомобиль и пассажирский автобус. В результате ДТП автобус упал в овраг. Погибли 22 человека, десять пострадали.

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в мире, справки, индия, хабаровский край, бразилия, перу, сирия, мьянма, турция, боливия, парана