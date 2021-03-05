https://ria.ru/20210305/koronavirus-1599707836.html

Хроника распространения COVID-19 в России

Хроника распространения COVID-19 в России

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T02:23

2021-03-05T02:23

2021-03-05T02:23

коронавирус в россии

россия

справки

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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Новая коронавирусная инфекция 2019-nCoV (COVID-19) очень быстро начала распространяться по всему миру. Уже в первой половине января 2020 года стало известно, что она вышла за пределы Китая, случаи заболевания фиксировались в других странах. 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии, что означает необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. 27 января 2020 года в России был создан оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти для выработки мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 31 января штаб утвердил Национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Первые случаи заболевания коронавирусом в России были выявлены 31 января. 2 февраля коронавирусная инфекция 2019-nCoV была внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Для борьбы с распространением вируса российское правительство закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находившихся там россиян. Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем. С 20 февраля Россия временно запретила китайцам въезжать для работы, учебы, туризма и с частными целями.Затем ограничения расширялись. В частности, они затронули авиасообщение с Южной Кореей и Ираном. В последующем последовали приостановки полетов в европейские города, начиная с итальянских. С 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира, с 27 марта РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД РФ), иностранных граждан в иностранные государства, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ. 30 марта с 00 часов 00 минут по московскому времени было временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Исключение было сделано для дипломатов и членов их семей, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного ж/д сообщения, транзитных авиапассажиров, граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областях Украины. В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса 5 марта в соответствии с указом мэра столицы был введен режим повышенной готовности. В соответствии с указом граждан, прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц. 19 марта эта мера была распространена на все регионы России. Одновременно в целях борьбы с распространением коронавируса власти начали вводить ограничительные меры. 14 марта 2020 года Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. Затем на дистанционное обучение перешли студенты. 16 марта Минтруд рекомендовал руководству органов власти и местного самоуправления, а также бюджетных организаций и госкомпаний по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, а для тех, кто будет продолжать ходить на работу, ввести гибкий график, чтобы избежать большого скопления людей. 17 марта Министерство культуры РФ приняло решение закрыть для посетителей подведомственные учреждения – музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, филармонии, цирки, иные организации исполнительских искусств, а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов. 25 марта состоялось телеобращение российского президента к гражданам России. Он объявил о том, что в целях борьбы с распространением эпидемии период с 30 марта по 3 апреля включительно объявлен нерабочим. С 28 марта в регионах России начали вводиться ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Закрывались кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры. Было запрещено посещать религиозные учреждения. В некоторых регионах прекратил работу общественный транспорт.На период нерабочей недели были закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек. Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовалось оставаться дома.Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на курортах. Жителям страны рекомендовалось ограничить поездки.В регионах начали активно работать волонтеры и социальные службы, готовые помочь людям старшего поколения и гражданам группы риска. С 30 марта в Москве был введен домашний режим самоизоляции, который должны были соблюдать все москвичи, независимо от возраста. В последующем о самоизоляции объявили все регионы России, кроме Тверской области – там был введен режим повышенной готовности. В некоторых регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен "масочный режим" – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания и перчаток. Обязательный масочный и перчаточный режим в столичном транспорте, общественных и рабочих местах был введен в Москве, также обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах было введено в Санкт-Петербурге. В зависимости от ситуации в каждом регионе масочный режим ослаблялся или ужесточался. 2 апреля президент России в своем новом телеобращении к гражданам сообщил о продлении периода нерабочих дней до 30 апреля. Это указание не касалось органов власти и предприятий с непрерывным производством. Президент также поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств. 28 апреля Владимир Путин подписал указ, продлевающий нерабочие дни с 6 по 8 мая 2020 года включительно с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлевался до 11 мая включительно. После обращения президента регионы продлили ограничительные меры, однако характер ограничений в регионах различался. С 15 апреля власти Москвы ввели режим цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте. Также цифровые пропуска были введены в Московской области, Приморье, отдельных регионах Поволжья, Красноярском крае и ряде регионов. В целом из-за пандемии каждый второй регион России вводил особый режим передвижения. Общее число заболевших коронавирусом в России впервые превысило тысячу человек 27 марта, а уже 9 апреля число заболевших в России перешагнуло 10-тысячный рубеж. 16 апреля коронавирусная инфекция была зафиксирована во всех регионах России. Последним регионом стала республика Алтай. 30 апреля общее число заболевших в России преодолело рубеж в 100 тысяч человек. 11 мая Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-за распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая. Глава государства заявил, что принятые меры позволяют постепенно смягчить ограничения, однако окончательное решение остается за региональными властями. Позднее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком выявления коронавируса среди россиян. Связано это было, по ее словам, с окончанием периода нерабочих дней и постепенным снятием ограничений. Роспотребнадзором были разработаны и направлены в субъекты РФ методические рекомендации для определения показателей, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Начиная с 12 мая в России началось постепенное снятие ограничений. Решение о поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий принимали главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов РФ. Также руководство региона было вправе самостоятельно определять, каким именно учреждениям и заведениям открываться. Москва вернулась к обычной жизни к началу августа. К середине июня суточный прирост заболевших коронавирусом снизился почти в 16 раз. С 1 августа Россия возобновила авиационное сообщение. Полеты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. В последующем программа международных полетов была расширена. В начале сентября началось постепенное снятие ограничений для россиян для пересечения государственной границы через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Осенью заболеваемость коронавирусом вновь начала расти. 1 сентября общее число заболевших с начала распространения заболевания превысило 1 миллион человек. 4 октября число новых случаев COVID-19 в России впервые с середины мая превысило десять тысяч в сутки. Российские регионы вновь начали вводить ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. С 28 октября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Исходя из эпидемиологической ситуации регионам рекомендовано устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий с 23 до 6 часов утра, а также усилить санитарно-противоэпидемиологические меры в отношении лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 13 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России как очень напряженную. По его словам, под медицинским наблюдением на тот момент находились почти 900 тысяч заболевших. 6 декабря число новых случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, впервые превысило 29 тысяч в сутки. С началом распространения коронавируса Россия начала разрабатывать вакцину от COVID-19. В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. 20 февраля 2021 года стало известно, что Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 "КовиВак", созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. К 15 декабря вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, в Москве вакцинация началась 5 декабря. 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. К концу февраля, прививки от COVID-19 в России сделали почти четыре миллиона человек. В настоящее время в России наблюдается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений. По данным на 1 марта 2021 года, общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 257 650, умерли за все время 86 455 человек, выздоровели 3 823 074. По данным Росстата, за весь период пандемии с инфекцией лично столкнулись 2,91% населения России, погибли – 86,5 тысячи человек или 0,06% населения.В столице, которая за все время пандемии лидировала по числу выявленных заболевших, заразились 7,73% жителей, погибли – 0,12%, всего население Москвы составляет 12,7 миллиона человек. На втором месте – Санкт-Петербург с населением 5,4 миллиона человек. Там с коронавирусом столкнулись 6,8% жителей, скончались – 0,21%. В Московской области (население – 7,69 миллиона), замыкающей тройку лидеров по числу случаев COVID-19, заболели 2,8% населения, погибли – 0,06%.Как отметила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, несмотря на достаточно большое количество переболевших, уровень смертности от COVID-19 в РФ существенно ниже, чем во многих других странах – 578 летальных исходов на один миллион человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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