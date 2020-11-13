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Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России очень напряженной
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России очень напряженной
Ситуация с COVID-19 в России остается очень напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:03
2020-11-13T21:03
2020-11-13T21:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России остается очень напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". По его словам, сегодня под медицинским наблюдением находятся почти 900 тысяч заболевших.Мурашко уточнил, что 75 процентов пациентов лечатся амбулаторно, оставшиеся 25 — в стационарах."Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему", — отметил министр.Он добавил, что настороженность вызывает ситуация в Сибирском федеральном округе и ряде регионов Дальневосточного округа.Как сообщили утром в оперативном штабе, число случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на рекордные 21 983, всего за время пандемии в России зарегистрировали 1 880 551 больного.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Ситуация с COVID-19 в России остается очень напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1
".
По его словам, сегодня под медицинским наблюдением находятся почти 900 тысяч заболевших.
"В целом по стране развернуто 260 тысяч коек. В среднем по стране свободного коечного фонда — на уровне где-то 18-19 процентов. Но есть регионы, таких регионов чуть более 30, по которым мы видим, что загруженность коечного фонда на уровне 90 процентов", — добавил глава Минздрава.
Мурашко уточнил, что 75 процентов пациентов лечатся амбулаторно, оставшиеся 25 — в стационарах.
"Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему", — отметил министр.
Он добавил, что настороженность вызывает ситуация в Сибирском федеральном округе и ряде регионов Дальневосточного округа.
Как сообщили утром в оперативном штабе, число случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на рекордные 21 983, всего за время пандемии в России зарегистрировали 1 880 551 больного.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.