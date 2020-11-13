https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584561010.html

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России очень напряженной

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России очень напряженной

Ситуация с COVID-19 в России остается очень напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:03

2020-11-13T21:03

2020-11-13T21:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России остается очень напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". По его словам, сегодня под медицинским наблюдением находятся почти 900 тысяч заболевших.Мурашко уточнил, что 75 процентов пациентов лечатся амбулаторно, оставшиеся 25 — в стационарах."Это крайне высокая нагрузка на медицинскую систему", — отметил министр.Он добавил, что настороженность вызывает ситуация в Сибирском федеральном округе и ряде регионов Дальневосточного округа.Как сообщили утром в оперативном штабе, число случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на рекордные 21 983, всего за время пандемии в России зарегистрировали 1 880 551 больного.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество