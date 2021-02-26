https://ria.ru/20210226/privivka-1599060129.html

В России почти четыре миллиона человек привились от коронавируса

В России почти четыре миллиона человек привились от коронавируса

Прививки от COVID-19 в России сделали почти четыре миллиона человек, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:34

2021-02-26T11:34

2021-02-26T12:59

распространение коронавируса

николай брико

коронавирус в россии

россия

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прививки от COVID-19 в России сделали почти четыре миллиона человек, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико на научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".Он отметил, что сейчас в России наблюдается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений.По словам Брико, значительный спад заболеваемости в России ожидается к лету, но следующей осенью возможен новый подъем. Сгладить такие подъемы должно "естественное проэпидемичивание" и вакцинация, подчеркнул академик.Он добавил, что случаи повторного заражения коронавирусом не исключены, однако они редки. Привитый или перенесший COVID-19 человек при встрече с вирусом может инфицироваться снова и "транзиторно" переносить его, пояснил Брико."Как длительно он будет носить этот возбудитель — это должны еще изучать. Но я думаю, что транзиторное это будет кратковременное носительство", — заключил он.Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. По итогам третьей фазы клинических испытаний этот препарат показал эффективность на уровне 91,6 процента, он обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых случаев.Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины — "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак", созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

https://ria.ru/20210226/vetnam-1599034947.html

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"Практика показывает – она самая лучшая в мире" – Путин о российской вакцине от коронавируса Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. "Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине. 2021-02-26T11:34 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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николай брико, коронавирус в россии, россия, российская академия наук, общество