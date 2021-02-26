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Распространение коронавируса
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В России почти четыре миллиона человек привились от коронавируса
В России почти четыре миллиона человек привились от коронавируса
Прививки от COVID-19 в России сделали почти четыре миллиона человек, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:34
2021-02-26T12:59
распространение коронавируса
николай брико
коронавирус в россии
россия
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прививки от COVID-19 в России сделали почти четыре миллиона человек, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико на научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".Он отметил, что сейчас в России наблюдается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений.По словам Брико, значительный спад заболеваемости в России ожидается к лету, но следующей осенью возможен новый подъем. Сгладить такие подъемы должно "естественное проэпидемичивание" и вакцинация, подчеркнул академик.Он добавил, что случаи повторного заражения коронавирусом не исключены, однако они редки. Привитый или перенесший COVID-19 человек при встрече с вирусом может инфицироваться снова и "транзиторно" переносить его, пояснил Брико."Как длительно он будет носить этот возбудитель — это должны еще изучать. Но я думаю, что транзиторное это будет кратковременное носительство", — заключил он.Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. По итогам третьей фазы клинических испытаний этот препарат показал эффективность на уровне 91,6 процента, он обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых случаев.Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины — "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак", созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
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"Практика показывает – она самая лучшая в мире" – Путин о российской вакцине от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. "Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине.
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николай брико, коронавирус в россии, россия, российская академия наук, общество

В России почти четыре миллиона человек привились от коронавируса

11:34 26.02.2021 (обновлено: 12:59 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре "Европейский" в Москве
Вакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прививки от COVID-19 в России сделали почти четыре миллиона человек, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико на научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".
Он отметил, что сейчас в России наблюдается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений.
По словам Брико, значительный спад заболеваемости в России ожидается к лету, но следующей осенью возможен новый подъем. Сгладить такие подъемы должно "естественное проэпидемичивание" и вакцинация, подчеркнул академик.
Он добавил, что случаи повторного заражения коронавирусом не исключены, однако они редки. Привитый или перенесший COVID-19 человек при встрече с вирусом может инфицироваться снова и "транзиторно" переносить его, пояснил Брико.
"Как длительно он будет носить этот возбудитель — это должны еще изучать. Но я думаю, что транзиторное это будет кратковременное носительство", — заключил он.
Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. По итогам третьей фазы клинических испытаний этот препарат показал эффективность на уровне 91,6 процента, он обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых случаев.
Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины — "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак", созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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Распространение коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииРоссияРоссийская академия наукОбщество
 
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