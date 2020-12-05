https://ria.ru/20201205/vaktsinatsiya-1587778419.html
В Москве началась вакцинация от коронавируса
В Москве началась вакцинация от коронавируса
В Москве на базе взрослых поликлиник заработали кабинеты вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T08:15
2020-12-05T08:15
2020-12-05T08:32
вакцинация россиян от covid-19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве на базе взрослых поликлиник заработали кабинеты вакцинации от коронавируса.Всего их 70. До конца года откроется еще сто. Кабинеты работают с восьми часов утра до восьми вечера.Привиться пока могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб. Как пояснила заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений – например, те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы.Процедура делается по предварительной записи, которая открыта на сайте mos.ru на две недели вперед.Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Прививать будут отечественной вакциной "Спутник V", которую создали в Центре имени Гамалеи. Это препарат на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.По мере поступления препарата список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться, и в конечном счете он будет доступен всем жителям столицы. В России уже произвели более двух миллионов доз вакцины "Спутник V".По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к концу следующей недели вакцинация начнется во всех российских регионах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201205/otgul-1587774363.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
В Москве
на базе взрослых поликлиник заработали кабинеты вакцинации от коронавируса.
Всего их 70. До конца года откроется еще сто. Кабинеты работают с восьми часов утра до восьми вечера.
Привиться пока могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб. Как пояснила заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова
, право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений – например, те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы.
Процедура делается по предварительной записи, которая открыта на сайте mos.ru на две недели вперед.
Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Прививать будут отечественной вакциной "Спутник V", которую создали в Центре имени Гамалеи. Это препарат на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
По мере поступления препарата список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться, и в конечном счете он будет доступен всем жителям столицы. В России уже произвели более двух миллионов доз вакцины "Спутник V".
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой
, к концу следующей недели вакцинация начнется во всех российских регионах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.