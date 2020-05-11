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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T02:23
https://ria.ru/20200511/1571292920.html
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571286843_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_4ebb50f681e09869b662b39a77a7947c.jpg
РИА Новости

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

21:55 11.05.2020 (обновлено: 02:23 12.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
"С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что борьба с эпидемией на этом не прекращается, а опасность распространения вируса сохраняется, даже на тех территориях, где наблюдается благополучная обстановка. Президент попросил россиян отнестись с пониманием ко всем мерам предосторожности.
По словам главы государства, принятые меры позволяют постепенно смягчить ограничения, однако окончательное решение остается за региональными властями.
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Путин призвал не копировать процесс ослабления мер от региона к региону, так как выход из эпидемии коронавируса займет время и необходимо сохранять все санитарные требования. Поэтому массовые мероприятия в стране по-прежнему запрещены.
Кроме того, режим самоизоляции следует соблюдать людям из группы риска — тем, кому больше 65 лет и кто страдает от хронических заболеваний.

Распространение COVID-19

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более четырех миллионах зараженных, из которых около 279 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
Россия находится на третьем месте в мире по количеству зараженных. Число выявленных пациентов с COVID-19 в стране превысило 221 тысячу, более 39 тысяч из них выздоровели, 2009 больных погибли. За последние сутки прирост составил 11 656 выявленных случаев, 94 человека стали жертвами вируса.
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В Москве и большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей города обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на работе. Аналогичные меры действуют в ряде других субъектов.
Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от окружающих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
А как же пропуска, если нерабочие дни закончились? По-прежнему будут составлять протоколы и штрафы?
11 мая, 22:19
Сергей Будаев
1500120
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