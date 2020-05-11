Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.

"С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что борьба с эпидемией на этом не прекращается, а опасность распространения вируса сохраняется, даже на тех территориях, где наблюдается благополучная обстановка. Президент попросил россиян отнестись с пониманием ко всем мерам предосторожности.

По словам главы государства, принятые меры позволяют постепенно смягчить ограничения, однако окончательное решение остается за региональными властями.

Путин призвал не копировать процесс ослабления мер от региона к региону, так как выход из эпидемии коронавируса займет время и необходимо сохранять все санитарные требования. Поэтому массовые мероприятия в стране по-прежнему запрещены.

Кроме того, режим самоизоляции следует соблюдать людям из группы риска — тем, кому больше 65 лет и кто страдает от хронических заболеваний.

Распространение COVID-19

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более четырех миллионах зараженных, из которых около 279 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

Россия находится на третьем месте в мире по количеству зараженных. Число выявленных пациентов с COVID-19 в стране превысило 221 тысячу, более 39 тысяч из них выздоровели, 2009 больных погибли. За последние сутки прирост составил 11 656 выявленных случаев, 94 человека стали жертвами вируса.

Москве и большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей города обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на работе. Аналогичные меры действуют в ряде других субъектов.

Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от окружающих.