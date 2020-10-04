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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578172606.html
В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса
Число новых случаев COVID-19 в России впервые с середины мая превысило десять тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:42
2020-10-04T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Число новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России впервые с середины мая превысило десять тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Всего за сутки выявили 10 499 новых случаев, умерли 107 человек, выписались из больниц 3284, уточнили в штабе.У 2920 заразившихся (27,8 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.Новые случаи зафиксировали во всех регионах. Больше всего их в Москве — 3327. В Санкт-Петербурге отмечено 392 случая, в Подмосковье — 296, в Ростовской области — 234, в Нижегородской — 201, в Воронежской — 179, в Архангельской — 176, в Свердловской — 172, в Кемеровской — 169, в Ханты-Мансийском автономном округе — 155.Меньше всего новых случаев зафиксировано на Чукотке — один. В Ненецком автономном округе их два, а в Чечне — четыре.Накануне сообщалось о 9859 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,9 процента.Общее число инфицированных в России достигло 1 215 001. Умерли за все время пандемии 21 358 человек, вылечились — 979 143.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается 34,4 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Больше всего заболевших в США — 7,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Перу, Испания, Аргентина, Мексика и ЮАР.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201003/osobennost-1578151406.html
Похоже шутка про карантин в новый год теперь может быть совсем не шуткой
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Ужасть , ужасть , ужасть. Срочно вакцинируйте меня.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса

10:42 04.10.2020 (обновлено: 11:22 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в России впервые с середины мая превысило десять тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Всего за сутки выявили 10 499 новых случаев, умерли 107 человек, выписались из больниц 3284, уточнили в штабе.
У 2920 заразившихся (27,8 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.
Новые случаи зафиксировали во всех регионах. Больше всего их в Москве — 3327. В Санкт-Петербурге отмечено 392 случая, в Подмосковье — 296, в Ростовской области — 234, в Нижегородской — 201, в Воронежской — 179, в Архангельской — 176, в Свердловской — 172, в Кемеровской — 169, в Ханты-Мансийском автономном округе — 155.
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Меньше всего новых случаев зафиксировано на Чукотке — один. В Ненецком автономном округе их два, а в Чечне — четыре.
Накануне сообщалось о 9859 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,9 процента.
Общее число инфицированных в России достигло 1 215 001. Умерли за все время пандемии 21 358 человек, вылечились — 979 143.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 34,4 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Больше всего заболевших в США — 7,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Перу, Испания, Аргентина, Мексика и ЮАР.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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