https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587880941.html

В России впервые выявили более 29 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России впервые выявили более 29 тысяч случаев коронавируса за сутки

Число новых случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, впервые превысило 29 тысяч, умерли 457 человек, выписались из больниц 21 342, сообщили журналистам в РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T11:22

2020-12-06T11:22

2020-12-06T13:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, впервые превысило 29 тысяч, умерли 457 человек, выписались из больниц 21 342, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Всего за минувшие сутки в стране зафиксировали 29 039 заразившихся, при этом у пятой части из них (6065 человек) не наблюдается симптомов.Показатель бьет рекорды второй день подряд — накануне число инфицированных выросло на 28 782 человека. Темпы прироста остаются на уровне 1,2 процента.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 7512 (на 481 меньше, чем накануне, когда зафиксировали максимум за все время с начала эпидемии — 7993). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3753 инфицированных, в Подмосковье — 1295, в Псковской области — 880, в Нижегородской — 484, в Карелии — 469, в Архангельской области — 396, в Свердловской — 389, в Воронежской — 375, в Вологодской — 368.Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (семь) и на Чукотке (один).Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 2 460 770 человек. Умерли за все время 43 141 человек, вылечились — 1 937 738.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 65,2 миллиона случаев COVID-19, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число достигло 66,5 миллиона. Умерли полтора миллиона пациентов. Больше всего заболевших в США — почти 14 миллионов, затем в списке ВОЗ следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/moskva-1587873635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество